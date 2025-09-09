Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Australië opgeschikt door zonnebrand-drama: dit is er aan de hand

Australië is opgeschrikt door een groot zonnebrand-schandaal. Uit onderzoek blijkt dat populaire en dure crèmes lang niet de bescherming bieden die ze beloven.

In geen enkel ander land ter wereld komt huidkanker zo vaak voor: bij twee op de drie Australiërs worden verdachte plekjes gevonden. Dat heeft alles te maken met de felle uv-straling, mede doordat de ozonlaag boven het land dunner is. Inwoners krijgen al van jongs af aan mee dat ze nooit onbeschermd in de zon mogen en zich moeten insmeren met zonnebrand.

Zonnebrand valt door de mand

Consumentenorganisatie Choice Australia testte twintig crèmes en het resultaat sloeg in als een bom. Zestien producten bleken de belofte op de verpakking niet waar te maken. De grootste tegenvaller: een gezichtscrème die factor 50+ beloofde, maar in de praktijk niet verder kwam dan factor 4.

Een van de gebruikers, de 34-jarige Rach, vertelde aan de BBC dat ze jarenlang vertrouwde op die zonnebrand. Toch bleek een plekje op haar neus huidkanker. „Ik dacht dat ik alles goed deed, maar toch gebeurde het. Dat de zonnebrand niet betrouwbaar was, maakt het extra pijnlijk.” Na een operatie hield ze er een litteken in haar gezicht aan over.

Betrouwbaarheid van zonnebrand Wanneer zonnebrand ook niet meer betrouwbaar kan zijn, is als het zonnebrand van vorig jaar is. „De beschermingsfactor neemt na zes maanden al af”, legde dermatoloog dr. David Njoo vorige maand nog uit aan Metro. „Zeker crèmes met antioxidanten of anti-aging werken maximaal één seizoen.” Fabrikanten zetten vaak op de verpakking dat zonnebrand, ook zonnebrand voor kinderen, twaalf maanden houdbaar is na opening. Toch klopt dat niet altijd, zegt Njoo. Actieve toevoegingen zoals antioxidanten en anti-aging kunnen onderling reageren, waardoor de crème-kwaliteit sneller achteruitgaat. „Als je dat op een verpakking ziet, denk je: mooi, alles in één. Maar de kans op bederf is dan juist groter. Daarom adviseer ik zulke crèmes maar één seizoen te gebruiken, of SPF en anti-aging apart aan te brengen.”

Boze klanten en terugroepactie

De woede onder klanten is groot. De Australische warenautoriteit is inmiddels een onderzoek gestart en meerdere crèmes zijn uit de schappen gehaald.

Producent Ultra Violette, verantwoordelijk voor de misleidende gezichtscrème, bood excuses aan. Uit extra tests kwamen sterk wisselende resultaten, van factor 4 tot 64. „Dat is niet goed genoeg voor ons en niet goed genoeg voor u”, aldus het bedrijf. Consumenten krijgen hun aankoopbedrag terug.

Reacties