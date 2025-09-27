Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Allergisch voor katten? Dit kan de onverwachte oplossing zijn

Voor miljoenen mensen wereldwijd betekent een bezoekje aan een huis met een kat tranende ogen, niesbuien of zelfs benauwdheid. Niet alleen katten, maar ook stofmijt, schimmel en pollen zorgen voor een hoop ellende.

Traditionele oplossingen als luchtreinigers, schoonmaken en katten wassen helpen wel iets, maar vragen veel discipline. Nu komt onderzoek uit de VS met een verrassend alternatief: een veilig type UV-licht dat allergenen in de lucht inactief maakt.

Hoe werkt UV-licht precies tegen allergie voor katten?

Het gaat om zogeheten UV222-licht, een lichtere variant van het UV-licht dat ziekenhuizen al gebruiken om bacteriën en virussen te doden. Bij allergieën werkt het anders: de eiwitten die een allergische reactie veroorzaken, worden door het licht van vorm veranderd. Het resultaat: het afweersysteem herkent de eiwitten niet meer als ‘gevaarlijk’ en start dus geen allergische reactie.

In een testkamer met katten- en hondenallergenen, stofmijt en pollen bleek al na een half uur dat de hoeveelheid actieve allergenen met zo’n 20 tot 25 procent was afgenomen. Dat is bijzonder snel, zeker als je het vergelijkt met maandenlang schoonmaken, tapijt vervangen of huisdieren regelmatig wassen.

Een toekomst vol draagbare apparaten?

De onderzoekers zien mogelijkheden om de techniek in compacte apparaten te verwerken. Denk aan een soort draagbare luchtreiniger die je aanzet wanneer je bij een vriend met een kat op bezoek gaat, of systemen die scholen en werkplekken allergievriendelijk maken.

Ook in sectoren waar werknemers intensief met dieren zoals katten of planten werken, zoals kwekerijen, zou dit veel gezondheidsklachten kunnen voorkomen.

Nog niet zonder kanttekeningen

Hoewel UV222 als veilig wordt gezien voor gebruik in ruimtes waar mensen aanwezig zijn, waarschuwen wetenschappers wel voor mogelijke bijeffecten, zoals de vorming van ozon: een gas dat de luchtwegen juist irriteert. Daarom is verder onderzoek nodig om de technologie geschikt te maken voor dagelijks gebruik.

Toch lijkt de ontdekking veelbelovend: misschien kun je in de toekomst een bezoekje aan een huishouden met katten overleven zonder dat je meteen naar de zakdoek grijpt.

Reacties