Zover moet je van je beeldscherm zitten, volgens de experts: ‘Dit is de gouden regel’

Steeds meer kinderen en volwassenen klagen over vermoeide ogen, hoofdpijn en nekklachten. De oorzaak? Vaak zitten we te dicht op onze beeldschermen. Maar wat is eigenlijk de juiste afstand voor een beeldscherm en waarom is dit zo belangrijk voor onze gezondheid?

Schermtijd-coach Lisanne Hagens legt het uit. Onlangs vertelde zij aan Metro ook waarom zij als moeder haar kinderen juist wél schermtijd geeft.

De gouden regel: armlengte afstand

Ik merk in mijn werk als mediacoach dat veel ouders zich afvragen wat nou eigenlijk de ideale kijkafstand is. De American Optometric Association geeft hier een duidelijk antwoord op: voor tablets en smartphones is een armlengte (ongeveer 50-60 cm) de minimale afstand. Voor computerbeeldschermen geldt een afstand van 60-70 cm als optimaal.

Maar waarom is deze afstand zo belangrijk?

Onze ogen moeten constant scherpstellen wanneer we naar een scherm kijken. Zitten we te dichtbij, dan moeten onze oogspieren veel harder werken. Dit kan leiden tot wat experts ‘digitale oogvermoeidheid’ noemen. Het is een combinatie van droge ogen, wazig zicht en hoofdpijn

Verschillende schermen, verschillende afstanden

Wat ik vaak bij gezinnen zie, is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende apparaten. Maar elk scherm vraagt om een andere aanpak:

Televisie: Hier geldt de regel van 1,5 tot 3 keer de schermdiagonaal. Voor een 55-inch tv betekent dit een afstand van ongeveer 2 tot 4 meter. Het voordeel van televisie is dat kinderen automatisch verder weg zitten, wat veel rustiger is voor hun ogen.

Tablet: Een armlengte is hier perfect. Ik adviseer ouders vaak om samen met hun kind te oefenen: „Strek je arm uit, daar hoort de tablet te zijn.”

Smartphone: Dit kleine scherm zorgt voor de meeste problemen. Kinderen houden hun telefoon vaak veel te dichtbij. Een afstand van minimaal 50 cm is nodig, maar liever nog verder.

Waarschuwing voor bijziendheid door schermgebruik

Specialisten waarschuwen dat langdurig en frequent schermgebruik, met name bij jonge kinderen, kan bijdragen aan bijziendheid (myopie), doordat het oog zich aanpast aan nabij kijken en hierdoor vervormt. Dit effect kan blijvende schade veroorzaken, met mogelijk ernstige oogproblemen op latere leeftijd. Het Oogfonds benadrukt het belang van de zogenoemde 20-20-2-regel: na elke 20 minuten dichtbij kijken, 20 seconden in de verte kijken én minstens 2 uur per dag buiten zijn om de ontwikkeling van bijziendheid te vertragen of te voorkomen.

Waarom een goede houding net zo belangrijk is

Wat ik thuis bij mijn eigen dochter van bijna 5 zie, is dat de kijkafstand en houding hand in hand gaan. Zit ze onderuitgezakt op de bank met de tablet op schoot, dan kijkt ze automatisch van te dichtbij en in een onnatuurlijke hoek.

Een goede houding (rechtop zitten met het scherm op ooghoogte) is net zo belangrijk is als de juiste afstand. Dit voorkomt niet alleen oogproblemen, maar ook nek- en rugklachten.

Praktische tips voor thuis

• Gebruik de ingebouwde functies op iPads en iPhones die aangeven wanneer je scherm te dichtbij is.

• Maak van de 20-20-2-regel een spelletje: ‘Wie ziet de vogel in de boom?’

• Kies bewust voor grotere schermen wanneer mogelijk.

• Plaats schermen op ooghoogte in plaats van te laag.

Lisanne Hagens is oprichter van Cookies & Carrots en mediacoach bij Chatlicense . Ze helpt ouders en kinderopvangorganisaties bij het maken van bewuste keuzes rondom schermtijd en mediaopvoeding en deelt tips over schermblij opvoeden op Instagram.

