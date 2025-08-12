Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zonnebrand van vorig jaar gebruiken is geen goed idee volgens deze dermatoloog

We doen het massaal: een halfvolle fles zonnebrand van vorig jaar gewoon weer meenemen naar het strand. Uit onderzoek van data- en onderzoeksbureau Norstat blijkt dat 35 procent van de Nederlanders deze zomer smeert met een fles die meer dan een jaar geleden is geopend. 8 procent gaat zelfs nog verder en gebruikt zonnebrand die al twee jaar of langer in de kast staat.

Volgens dermatoloog dr. David Njoo is dat geen goed idee. „De beschermingsfactor neemt na zes maanden al af. Zeker crèmes met antioxidanten of anti-aging werken maximaal één seizoen.”

Metro sprak dr. Njoo onlangs ook over insmeren, waarbij hij vertelde dat het „eigenlijk een routine als tandenpoetsen moet zijn”.

Extra ingrediënten, kortere houdbaarheid

Fabrikanten zetten vaak op de verpakking dat zonnebrand, ook zonnebrand voor kinderen, twaalf maanden houdbaar is na opening. Toch klopt dat niet altijd, zegt Njoo. Actieve toevoegingen zoals antioxidanten en anti-aging kunnen onderling reageren, waardoor de crème-kwaliteit sneller achteruitgaat. „Als je dat op een verpakking ziet, denk je: mooi, alles in één. Maar de kans op bederf is dan juist groter. Daarom adviseer ik zulke crèmes maar één seizoen te gebruiken, of SPF en anti-aging apart aan te brengen.”

Vaker zonnebrand smeren

Wie twijfelt of zijn fles nog goed is, kan kijken en ruiken. Een brokkelige crème moet direct de prullenbak in. Ruikt en voelt hij nog goed, dan is dat geen garantie voor volledige bescherming. „Een factor 30 kan in de loop van de tijd zakken naar factor 15. Dan moet je vaker smeren om dezelfde bescherming te krijgen.”

Slim bewaren

Zonnebrand blijft het langst goed bij 15 tot 20 graden. In de koelkast leggen hoeft niet en kan sommige ingrediënten juist schaden. Njoo’s tip: bewaar je fles op het strand in een koelbox of onder een handdoek in de schaduw. „Laat het niet in de volle zon liggen, dan weet je zeker dat de werking snel achteruitgaat.”

Metro schreef eerder over andere misvattingen rondom zonnebrand.

