Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek laat zien wat er gebeurt als je in je auto water uit een flesje drinkt

Hydrateren is belangrijk en daarom is het handig om altijd een flesje water bij je te hebben. Toch is het niet verstandig om een plastic flesje in de auto te bewaren, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Dergelijke flesjes zouden je lichaam namelijk langzaam kunnen vergiftigen als ze bloot worden gesteld aan hitte.

80 procent van de plastic flessen water die vandaag de dag worden verkocht, bevatten microplastics en andere onbekende stoffen die in verband worden gebracht met verschillende gezondheidsaandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan kanker, vruchtbaarheidsproblemen en stofwisselingstoornissen zoals diabetes. Alleen al om deze reden wordt het aangeraden om plastic flesjes in te ruilen voor herbruikbare flessen van bijvoorbeeld roestvrijstaal en glas.

Onderzoek in China

Meerdere studies tonen daarnaast aan dat blootstelling aan hitte, die bijvoorbeeld kan optreden in auto’s zonder airconditioning, de toxische effecten van plastic kunnen versnellen. Een nieuw onderzoek van de Universiteit van Nanjing in China bevestigt dit én brengt nieuwe gezondheidsrisico’s aan het licht. Voor het onderzoek werden plastic waterflessen vier weken lang blootgesteld aan intense hitte van 70 graden Celsius. Na de blootstelling aan de hitte ontdekten de onderzoekers dat de plastic flessen, gemaakt van polyethyleentereftalaat (PET), antimoon (een giftig zwaar metaal) en bisfenol A (BPA) in het water waren vrijgekomen.

Gevaren van flesje water in auto

En dat is niet zonder risico: blootstelling aan antimoon kan bijvoorbeeld hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, buikpijn en slaapgebrek veroorzaken. Op de lange termijn kan het zelfs voor longontstekingen en maagzweren zorgen. Bisfenol A (BPA) wordt in verband gebracht met kanker, vruchtbaarheidsproblemen, autisme, cardiovasculaire complicaties en zelfs vroegtijdig overlijden.

Het is dan ook belangrijk om blootstelling aan dergelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken. De universiteit adviseert daarom om plastic waterflessen nooit bij hoge temperaturen te bewaren. Omdat de temperaturen in een auto op een warme dag tot wel boven de 50°C kan oplopen, is het dan ook verstandig om een plastic flesje nooit in een auto te laten liggen.

Vorige Volgende

Reacties