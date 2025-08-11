Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom je in de zomer vaker hoofdpijn kunt krijgen (en wat je eraan kunt doen)

Warm weer, hoge luchtvochtigheid, felle zon en plotselinge weersveranderingen: voor sommige mensen zijn het directe triggers voor hoofdpijn of migraine. Vooral tijdens de zomermaanden zien artsen dat klachten toenemen.

Neurologen waarschuwen dat de oorzaak vaak een combinatie van factoren is. Dr. Vincent Martin ziet zelfs voor elke 10 graden temperatuurstijging (Nederland wacht een hittegolf), een toename van zo’n 6 procent in het aantal hoofdpijnklachten, zo vertelt hij tegen The New York Times.

Dit zegt de wetenschap

Niet elk onderzoek vindt hetzelfde verband, maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat hitte en luchtvochtigheid invloed hebben. Zo bleek uit een Amerikaanse studie van wat langer geleden dat warme, vochtige dagen in North Carolina leidden tot meer gevallen van migraine op de spoedeisende hulp.

En Japans onderzoek uit 2023 liet zien dat vooral hoge luchtvochtigheid samenhing met meer gevallen van hoofdpijn.

Meerdere verklaringen mogelijk voor de hoofdpijn

Er zijn meerdere verklaringen mogelijk. Warmte kan temperatuurgevoelige zenuwen activeren, terwijl vochtige lucht de trigeminuszenuw in het hoofd kan prikkelen. Die speelt een rol bij migraineaanvallen. Uitdroging speelt vaak mee, want door zweten verlies je vocht én elektrolyten, wat zenuwcellen gevoeliger kan maken voor pijn.

Daarnaast kan slechte luchtkwaliteit bij warm weer, bijvoorbeeld door ozon, zenuwen irriteren. Fel zonlicht kan bij mensen met migraine de hersengebieden die gevoelig zijn voor visuele prikkels, extra activeren. En bij zomerse onweersbuien kan een daling van de luchtdruk leiden tot drukveranderingen in de sinussen en mogelijk tot pijn.

Om klachten te voorkomen, is voldoende water drinken belangrijk. En als je veel zweet, is het goed om een sportdrank te drinken, zodat je je elektrolyten ook aanvoelt. Ook is het goed om je ogen en hoofd te beschermen voor de zon met een zonnebril of hoed.

