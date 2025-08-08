Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: deze vijf symptomen kunnen lang voor diagnose MS opduiken

Loopproblemen, gevoelloosheid en spierkrampen zijn ‘typische’ klachten die op Multiple sclerose (MS) kunnen wijzen. Maar wist je dat er ook een aantal alarmerende symptomen zijn die een stuk minder bekend zijn? En dat deze klachten soms al 15 jaar voor de andere bekende klachten optreden? Dat blijkt uit een nieuwe studie waarvoor de medische dossiers van 12.000 mensen met MS onder de loep werden genomen.

Vroege symptomen MS

Typische klachten van MS zijn onder andere problemen met het gezichtsvermogen, loopproblemen, gevoelloosheid en spierkrampen. Maar er zijn ook andere symptomen die op de aandoening kunnen wijzen. In de medische dossiers van de deelnemers – die tot 25 jaar teruggingen – was te zien dat een aantal onbekende symptomen al ver voor de bekende symptomen optreden.

Al 15 jaar voor de bekende neurologische symptomen bleek het aantal bezoeken aan de huisarts al langzaam toe te nemen. De deelnemers aan de studie brachten destijds klachten als vermoeidheid, pijn, duizeligheid, angst en depressie bij hun huisarts ter sprake. Ook bleek het aantal bezoeken aan psychiaters voor psychische problemen al 12 jaar voor de bekende klachten toe te nemen.

Belangrijke kanttekening

De onderzoekers plaatsen wel een belangrijke kanttekening bij de resultaten. Zij waarschuwen dat niet iedereen met dergelijke klachten ook MS zal krijgen. Het zijn algemene klachten die in veel gevallen onschuldig zijn of op andere aandoeningen wijzen. Je hoeft je dus niet meteen druk te maken als je zelf ook last hebt van bovenstaande symptomen.

Wat is MS? MS is een aandoening in de hersenen en het ruggenmerg, waarbij er op verschillende plekken ontstekingen ontstaan. Deze ontstekingen zorgen ervoor dat hersengebieden minder goed met elkaar kunnen communiceren. Hierdoor kunnen de hersenen sommige functies niet goed meer uitvoeren. Je kunt daardoor allerlei klachten krijgen, zoals problemen met zien, bewegen, praten, concentratie en/of geheugen. De klachten verschillen per persoon, maar bijna alle mensen met MS zijn vaak erg moe. De ziekte komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het lijkt erop dat vrouwen de ziekte twee tot drie keer zo vaak krijgen als mannen.

Meer kans op vroeg overlijden

MS is een ongeneeslijke aandoening die niet direct dodelijk is, maar in een vergevorderd stadium wel zwakte in de borstspieren kan veroorzaken. Dat kan weer leiden tot ademhalings- en slikproblemen, wat levensbedreigende complicaties kan veroorzaken. Mensen die al in een vergevorderd stadium van de ziekte zitten, zijn ook extreem kwetsbaar voor potentieel dodelijke infecties.

Sommige studies tonen aan dat MS-patiënten tot 75 procent meer kans hebben om jong te overlijden dan mensen zonder de ziekte. De meeste mensen ontdekken dat ze MS hebben rond hun dertigste of veertigste, maar de eerste tekenen kunnen jaren eerder beginnen. Eerder ontdekten onderzoekers ook al symptomen die vijf jaar eerder kunnen optreden, zoals constipatie, urineweginfecties en seksuele problemen.

