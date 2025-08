Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Prikangst? In de toekomst krijg je je griepprik misschien via een flosdraadje

De dagen van naalden en pleisters bij een griepprik zouden weleens geteld kunnen zijn. Amerikaanse wetenschappers hebben mogelijk een nieuwe manier gevonden om vaccins toe te dienen: via een stukje flosdraad tussen je tanden.

Onderzoekers van North Carolina State University ontdekten dat het weefsel diep tussen tand en tandvlees, het zogeheten junctional epithelium, uitermate geschikt is om het afweersysteem aan te wakkeren. Door daar een vaccin aan te brengen, bleek bij muizen een stevige immuunreactie op gang te komen.



Griepprik tussen je tanden

Dat randje tussen tand en tandvlees is bijzonder: het is poreus en bevat veel immuuncellen. Daardoor is het een perfecte plek om het lichaam alvast paraat te maken tegen virussen die via de mond, neus of longen binnenkomen, zoals griep of corona.

Voor het experiment gebruikten de onderzoekers gewoon flosdraad met daarop een vaccin. Muizen die daarmee geflost werden, bouwden meer antistoffen op in de slijmvliezen van neus en longen dan muizen die het vaccin via de tong kregen. En het werkte niet alleen bij griepvaccins, maar ook bij mRNA- en eiwitvaccins.

Veelbelovend onderzoek

Natuurlijk is het lastig om mensen zelf met vaccin-draad aan de slag te laten gaan. Daarom probeerden de onderzoekers ook flos-picks uit: de bekende plastic tandenstokers met een draadje. Bij een proef met menselijke deelnemers bleek dat daarmee 60 procent van de werkzame stof precies op de juiste plek terechtkwam. Veelbelovend, vinden de onderzoekers.

Naast het wetenschappelijke succes is er nog een ander voordeel: je hebt geen naald nodig. Dat maakt deze methode extra interessant voor mensen met prikangst, en wellicht zelfs voor thuisgebruik. Het zou bovendien even betaalbaar moeten zijn als andere vaccinaties.

Nog even wachten

Voor het zover is, moeten er nog wel wat vragen worden beantwoord. Zo is het onzeker of deze methode werkt bij mensen met tandvleesproblemen, die je op deze manier kunt herkennen. Jonge kinderen zonder tanden vallen sowieso buiten de boot. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel, maar toch is de ontdekking bijzonder. Want wie had gedacht dat je ooit je griepprik tussen je tanden zou smeren in plaats van in je bovenarm zou steken?

