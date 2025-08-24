Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pandemie liet brein sneller verouderen, ook zonder een coronabesmetting

Zelf nooit corona gehad en toch mentaal sneller verouderd? Het klinkt vreemd, maar volgens nieuw onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk is dat precies wat er tijdens de pandemie is gebeurd.

Uit hersenscans blijkt dat stress, sociale isolatie en de ingrijpende veranderingen in het dagelijks leven onze hersenen mogelijk ouder hebben gemaakt. Vooral bij ouderen, mannen en mensen met een kwetsbare sociaaleconomische positie.

Effecten van de pandemie op het brein

Onderzoekers van de Universiteit van Nottingham analyseerde hersenscans van bijna duizend volwassenen. Een deel van hen was vóór én na de pandemie gescand, een ander deel alleen ervoor.

De onderzoekers zagen dat deelnemers die de pandemie mee hebben gemaakt, tekenen vertoonden van versnelde hersenveroudering. Bij mensen die ook daadwerkelijk besmet waren met corona, kwamen daar verminderde cognitieve functies bij, zoals een tragere informatieverwerking.

Stress laat sporen achter

Volgens onderzoeksleider dr. Ali-Reza Mohammadi-Nejad is het opvallend dat zelfs mensen zonder besmetting veranderingen in hun brein lieten zien. „Het laat zien hoeveel impact de pandemie zelf heeft gehad. Van onzekerheid tot eenzaamheid”, stelt hij in het onderzoek.

Senior auteur prof. Dorothee Auer benadrukt dat de veranderingen mogelijk omkeerbaar zijn. „Het goede nieuws is dat dit soort hersenveroudering waarschijnlijk niet blijvend hoeft te zijn. Het herinnert ons eraan dat hersengezondheid niet alleen door ziekte wordt beïnvloed, maar ook door onze leefomgeving.”

De effecten waren het duidelijkst bij: Oudere volwassenen

Mannen

Mensen uit sociaal-economisch kwetsbare groepen Dat zijn ook groepen die eerder al zwaarder door de pandemie werden getroffen, bijvoorbeeld door meer stress of minder sociale steun.

Hoopvol, maar ook een waarschuwing

Hoewel de onderzoekers nog niet kunnen vaststellen of de veranderingen volledig terug te draaien zijn, zien zij wel aanknopingspunten. Het onderzoek maakt volgens de wetenschappers duidelijk dat grote levensgebeurtenissen, en niet alleen ziekte zelf, blijvende invloed kunnen hebben op onze mentale gezondheid.

Vorige Volgende

Reacties