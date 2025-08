Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit zegt onderzoek over de voordelen van vasten tegen tumoren

Intermittent fasting – het dagelijks vasten voor een bepaald aantal uren – is al langer populair in lifestylekringen. Maar volgens nieuw wetenschappelijk onderzoek zou het ook een rol kunnen spelen bij de behandeling van kanker. Wel is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat vasten een chemokuur níet kan vervangen. Het gaat hier om aanvullende voordelen.

Een reviewstudie uit 2024 onder leiding van Amália Cinthia Menseses do Rêgo en Irami Araújo-Filho, gepubliceerd in de European Journal of Clinical Medicine, laat zien dat vasten mogelijk meer doet dan alleen je vetpercentage verlagen.

Onderzoek over vasten tegen kanker

De studie laat zien dat vasten het lichaam zó kan beïnvloeden dat het bepaalde kankerbehandelingen of revalidatie ten goede komt. Dat doet het op de volgende manieren:

Het verlaagt ontstekingswaarden in je lichaam.

Het zet je cellen aan tot ‘autofagie’: een proces waarbij beschadigde of zieke cellen worden afgebroken.

Het vermindert groeifactoren zoals IGF-1, die betrokken zijn bij tumorontwikkeling.

Het maakt sommige kankercellen gevoeliger voor chemotherapie.

Het verbetert de insulinegevoeligheid en verlaagt de bloedsuikerspiegel; belangrijke risicofactoren bij bepaalde tumoren.

Bij patiënten met bijvoorbeeld leververvetting of een agressieve vorm van borstkanker bleek vasten zelfs de tumorontwikkeling te remmen. En bij mensen die chemotherapie ondergingen, verminderde het de bijwerkingen zoals vermoeidheid en misselijkheid.

Geen wondermiddel

Toch is de boodschap dat je met vasten onmogelijk een chemokuur kunt vervangen. De onderzoekers pleiten voor een geïntegreerde aanpak: intermittent fasting als aanvulling op reguliere zorg, onder begeleiding van arts of diëtist. Er zijn grote verschillen per patiënt, en nog lang niet alles is onderzocht. Maar het idee dat voeding alleen ‘preventief’ werkt, begint langzaam te kantelen.

Waarom dit belangrijk is

Het onderzoek wijst ook op de subjectieve ervaring van patiënten: mensen voelen zich fitter, hebben minder last van vermoeidheid en voelen meer regie over hun gezondheid. En juist dat gevoel van grip, van meedoen, kan een zwaar behandeltraject soms nét draaglijker maken.



Moeten we nu allemaal massaal gaan vasten? Nee. Maar het is wél tijd dat we serieuzer gaan kijken naar de rol van voeding en leefstijl in zorg. En misschien is het niet zo gek om tussen het eten door af en toe wat meer ruimte te laten voor lichamelijk herstel én een andere kijk op voeding en gezondheid.

