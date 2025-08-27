Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mentaal vermoeid? Dan sneller een kort lontje

Je herkent het misschien wel. Korte, gebroken nachten, een hoge werkdruk en dan ook nog eens stress in de privésituatie. Een collega die kritiek levert op je werk, je vriend die vraagt waarom je de afwas altijd zo laat doet. Voor je het weet, schiet je uit de slof om iets heel kleins.

Zo’n woede-uitbarsting of een vileine reactie, is niet heel vreemd. Als je jezelf langdurig mentaal inspant, dan kan dat leiden tot veranderingen in het brein, waardoor je onaardiger bent. Dat blijkt uit onderzoek door neurowetenschappers, schrijft Psychologie Magazine.

Vermoeidheid maakt agressief

Vermoeidheid kan verschillende oorzaken hebben, van fysieke inspanning tot mentale vermoeidheid. Als je langere tijd vermoeid bent en onder spanning staat, kan dat ervoor zorgen dat je agressiever en minder coöperatief bent. De personen die deelnamen aan het onderzoek, moesten eerst vermoeiende taken uitvoeren. Vervolgens ondergingen ze een EEG-scan, terwijl ze een spel speelden waarbij ze moesten samenwerken.

De groep die vermoeid was, werkte volgens het magazine slechts in 41 procent van de gevallen samen. Bij de groep die niet vermoeid was, ligt dat percentage op 86 procent. Een andere opvallende uitkomst is dat de hersenactiviteit in de prefrontale cortex, het hersengedeelte dat betrokken is bij besluitvorming en impulscontrole, in de ‘vermoeide groep’, vergelijkbaar is als wanneer ze slapen.

Wat gebeurt er als je vermoeid bent?

Als je vermoeid bent, ben je minder goed in staat om beslissingen te nemen. Ook tast het je gedrag op een negatieve manier aan. Mentale vermoeidheid heeft een meetbaar effect op ons gedrag, volgens onderzoeker Erica Ordali. Volgens haar zijn mensen eerder geneigd zich vijandig te gedragen als ze vermoeid raken.

Maar dat is niet het enige. Er zijn ook sterke signalen dat je minder empathisch bent en dat je minder in staat bent om weerstand te bieden aan verleidingen. Oftewel: onze wilskracht neemt af. Dus daarom is het na nachtenlang slecht slapen en veel stress aan je hoofd, toch zo verleidelijk om die reep chocolade in één keer op te eten.

‘Slaap er maar een nachtje over’ is niet zo’n gek idee

Een gevleugelde uitdrukking is ‘slaap er maar een nachtje over’, als je aan de vooravond staat van een grote beslissing. En dat is nog helemaal niet zo’n gek idee. Zijn je hersenen moe, dan maak je niet altijd de beste keuzes. Na een nacht goed slapen, kun je de zaken beter overzien en is de kans groter dat je een goed doordachte beslissing neemt, blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek.

