De meeste mensen zwemmen eigenlijk fout: zo doe je het wél goed

Bijna iedereen in Nederland heeft wel zwemles gehad, en dat heeft flink bijgedragen aan onze veiligheid in en rondom het water. Grote kans dat je denkt die zwemtechnieken nog steeds onder de knie te hebben. Maar wat blijkt? Veel mensen beheersen ze eigenlijk niet meer goed.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat verrassend weinig blijft hangen van die zwemlessen. Zo kan ongeveer 50 procent van de kinderen anderhalf jaar na het behalen van hun zwemdiploma niet meer alle onderdelen van het ABC-pakket uitvoeren. Dus ook jouw zwemvaardigheden zijn waarschijnlijk wat verwaterd. Daarom laat de Universiteit van Nederland – op basis van wetenschappelijk onderzoek – zien hoe je weer goed én ontspannen leert zwemmen.

Zwemmen na zwemles

Om beter te leren zwemmen, zijn wetenschappelijke bevindingen nodig, en die hebben bewegingswetenschapper Carola Minkels van de Vrije Universiteit Amsterdam en het INO Sportlab de Tongelreep achter de hand. Minkels legt allereerst uit hoe je het snelst zwemt: „Wat de beste slag is, hangt vooral af van je doel. Als je het snelste wilt zwemmen, dan kun je het beste de borstcrawl zwemmen; de slag waar de meeste professionele zwemmers het snelst mee gaan. Maar die slag is best wel moeilijk om onder de knie te krijgen.”

De makkelijkste slag is de schoolslag: „Dat komt ook omdat je daarbij vooral je benen gebruikt. En je benen zijn sterker dan je armen. Bij de borstcrawl gebruik je vooral je armen en voor maar 20 procent je benen. Ook ademen gaat een stuk gemakkelijker bij de schoolslag. Je hebt gewoon je gezicht vrij om te ademen.”

Hierom is zwemmen eigenlijk zo lasti

Over het algemeen is zwemmen ‘lastig’ omdat water je voortdurend tegenhoudt. Om goed vooruit te komen, zijn twee dingen belangrijk: voortstuwing en weerstand. Voortstuwing is de kracht die je gebruikt om jezelf vooruit te duwen, terwijl weerstand de kracht is waarmee het water je afremt. Je beweegt vooruit door water met je handen en voeten weg te duwen.

Bewegingswetenschapper Minkels legt dit uit: „Hoe groter het oppervlak dat je daarvoor gebruikt, hoe beter de stuwing. Tegelijkertijd wil je de weerstand zo klein mogelijk houden, door gestroomlijnd te liggen. Dat is nodig, want water is ruim 700 keer zo dicht als lucht – daardoor kost bewegen in het water veel meer moeite dan op het land.”

Efficiëntere schoolslag

Maar hoe doe je de schoolslag echt correct? „Bij de schoolslag duw je het water met je handen plat naar achteren weg. Daarbij is het belangrijk om je armen lang te maken voor een zo groot mogelijk duwvlak. Ook je benen spelen een grote rol. Als je je hakken richting je billen beweegt, is het belangrijk om een kleine hoek in je knieën te maken. Zo kun je vanuit je heupen extra kracht zetten en het water beter wegduwen met je voetzolen. Zorg ervoor dat je voetzolen naar achteren wijzen, zodat je zoveel mogelijk water verplaatst”, zegt Minkels.

Let daarnaast op je lichaamshouding: je moet volgens Minkels recht en gestroomlijnd in het water liggen, niet schuin naar beneden. Als je schuin ligt, is je frontale oppervlak groter, waardoor er water tegen je hoofd, buik én benen aankomt – dat levert extra weerstand op. Lig je helemaal horizontaal, dan vang je alleen met je hoofd weerstand, wat je een stuk efficiënter laat zwemmen.

Niet je armen en benen tegelijkertijd gebruiken

Andere manieren om efficiënter te zwemmen kent de bewegingswetenschapper genoeg. Het heeft er veel mee te maken dat je jezelf van het water afzet, vooruit gaat, maar dan weer stilvalt door de waterweerstand. Dus eigenlijk ga je eerst wat sneller en dan vertraag je weer. De meest voorkomende misvatting is dan ook dat je je armen en benen tegelijkertijd gebruikt.

Minkels zegt daarom: „Het juiste is om het na elkaar te doen: als je om en om je armen en je benen beweegt, in plaats van tegelijkertijd, dan is die vertraging kleiner en is je stuwing beter, waardoor je sneller gaat. Als je armen bij je schouders zijn, dan ga je een rondje maken met je benen en strek je ze vervolgens tegelijkertijd.”

Fouten bij de borstcrawl

Borstcrawl: de snelste en – mits goed uitgevoerd – meest efficiënte slag, waarbij je relatief weinig energie verbruikt. Dat komt volgens Minkels doordat je tijdens de borstcrawl continu voortstuwing hebt: terwijl de ene arm doorhaalt, zet de andere zich alweer af, en je benen blijven ondertussen actief meebewegen. Je ligt daarbij recht in het water, zonder dat je je armen of benen opzij hoeft te bewegen of een knik in je heupen maakt, wat de weerstand flink vermindert.

Maar: je moet de techniek wel goed beheersen. Een veelvoorkomende fout is dat je benen naar beneden zakken. Niet gek, want je bovenlichaam, waar je longen zitten, bevat lucht en blijft makkelijker drijven, terwijl je zwaardere benen naar beneden trekken. Daardoor kom je schuin in het water te liggen, wat je snelheid verlaagt. Je moet dus je benen goed gestrekt houden en je rompspieren aanspannen om horizontaal te blijven. De beenslag, een snelle op-en-neer-beweging vanuit je heupen, helpt ook bij je stabiliteit.

Een ander lastig onderdeel volgens Minkels is de ademhaling. Je moet je hoofd opzij draaien om in te ademen, en onder water weer uitblazen door belletjes te maken. Veel mensen maken de fout om zowel in als uit te ademen als het hoofd boven water is, maar dat kost te veel tijd. Een goede ademhalingstechniek is dus essentieel om de borstcrawl lang vol te houden.

Watertrappelen

Het klinkt misschien erg makkelijk, maar zelfs met watertrappelen maken mensen fouten. Minkels legt uit waar het misgaat: „Watertrappelen leren we kinderen vaak aan als een soort staande schoolslag: je voeten wijzen naar beneden en maken kleine rondjes, waarbij je met je voetzolen het water wegduwt.

Tegelijkertijd maken je armen draaiende bewegingen waarmee je het water ook omlaag duwt. Het belangrijkste verschil: bij watertrappelen sluit je je benen niet aan het eind van de beweging, want dan verlies je drijfvermogen en zak je naar de bodem. Klinkt simpel, maar rechtop blijven vraagt er dus om dat je je voeten plat maakt en rondjes maakt.”

