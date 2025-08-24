Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kan airco je echt ziek maken? Dit zegt de wetenschap

Op hete zomerdagen voelt een airco vaak als een redding. Het houdt de temperatuur aangenaam en de luchtvochtigheid onder controle. Toch zijn er mensen die de koele lucht liever mijden, uit angst dat een airco ziek maakt.

Volgens onderzoekers is die vrees niet helemaal onterecht.

Verschillende klachten na lange tijd in ruimte met airco

Wie lange tijd in een ruimte met airco verblijft, kan last krijgen van zogenoemd sick building syndrome. De klachten variëren van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen tot een verstopte neus, hoesten of huidirritatie.

Een studie uit 2023 in India vergeleek 200 mensen die dagelijks 6 tot 8 uur op koud kantoor werkten met een groep zonder airco. De airco-groep had vaker allergieën, slechtere longfunctie en meer ziekteverzuim. Ook internationaal onderzoek laat zien dat kantoorwerkers met airco vaker gezondheidsklachten melden.

De oorzaak? Slecht onderhouden of kapotte airco’s. Die kunnen niet alleen stof en chemicaliën de ruimte in blazen, maar ook ziekteverwekkers zoals bacteriën en schimmels.

Bacteriën, schimmels en zelfs virussen

Een berucht voorbeeld is Legionella pneumophila, de bacterie achter de veteranenziekte. Deze groeit in vochtige systemen zoals bubbelbaden en airco-installaties. Wie de bacterie inademt, kan een zware longontsteking krijgen, vaak met ziekenhuisopname tot gevolg.

Ook schimmels vinden makkelijk hun weg in slecht onderhouden systemen. In ziekenhuizen zijn sporen van Aspergillus en Penicillium aangetroffen in ventilatiekanalen. Voor gezonde mensen levert dit meestal geen problemen op, maar voor kwetsbare patiënten kan zo’n infectie levensbedreigend zijn.

Zelfs virussen kunnen via de airco worden verspreid. In een Chinese kleuterklas raakten twintig kinderen besmet met het norovirus via het ventilatiesysteem. Toch kan een goed onderhouden airco juist helpen virussen, waaronder corona, uit de lucht te filteren.

Droge lucht als extra risico

Airco’s verlagen de luchtvochtigheid, waardoor de slijmvliezen in neus en keel kunnen uitdrogen. Die vormen normaal een natuurlijke barrière tegen bacteriën en virussen. Als die barrière minder goed werkt, ben je vatbaarder voor infecties.

Airco’s zijn ontworpen om juist stof, schimmels en ziektekiemen tegen te houden. Maar dat lukt alleen als filters regelmatig worden vervangen en de installatie goed wordt schoongemaakt.

