Gezondheidsvoordelen druiven flink onderschat: ‘1600 gezonde stoffen in een klein vruchtje’

Je vindt ze in bijna elke supermarkt en ze liggen vaak op een borrelplank als gezonde tegenhanger van allerlei heerlijke kaasjes, maar wist je dat druiven misschien wel de meest onderschatte superfood zijn?

Wetenschappers hebben meer dan 1600 bioactieve stoffen in de vrucht gevonden die invloed hebben op van alles: je hart, brein, huid, darmen en zelfs je genen. Waar laat zo’n klein vruchtje het allemaal?

Zijn druiven superfood?

De term superfood heeft eigenlijk geen officiële wetenschappelijke definitie. Toch wordt het label vaak geplakt op alles wat vol antioxidanten en goede plantaardige stoffen zit. Denk: blauwe bessen, chiazaad of granaatappel, dat soort dingen. Alleen heeft de druif die status gek genoeg nog nooit gekregen, terwijl er minstens zoveel bewijs is voor de gezondheidsvoordelen. Druiven worden onterecht onderschat, zeggen onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Agriculture and Food Chemistry.

Volgens de studie bevatten verse druiven een mix van 1600 stoffen, waaronder polyfenolen: plantaardige stoffen die onder andere ontstekingen remmen, cellen beschermen en het verouderingsproces vertragen. Bekende varianten zijn flavonoïden, anthocyanidinen, catechinen en de stof resveratrol, die ook voorkomt in rode wijn.

Kan je dan ook gewoon een glas wijn drinken voor de ultieme gezondheidsboost? Dat helaas dan weer niet. Al worden er wel bepaalde gezondheidsvoordelen gelinkt aan een glaasje wijn op z’n tijd, schreef Metro onlangs.

Goed voor (bijna) alles

Wat doen al die stoffen dan precies? Nou, best veel dus. Uit tientallen klinische studies blijkt dat druiven goed zijn voor je hart (ze bevorderen gezonde bloedvaten en helpen bij cholesterolregulatie), de hersenen ondersteunen, de huid beschermen tegen UV-schade, en de darmflora positief beïnvloeden, iets dat erg belangrijk is voor je algehele gezondheid.

En alsof dat nog niet genoeg is, blijken druiven ook actief te zijn op genetisch niveau. Onderzoek in het vakgebied nutrigenomica laat zien dat de stoffen in druiven de genexpressie kunnen beïnvloeden. In gewone mensentaal: ze helpen je lichaam zich op celniveau gezonder te gedragen.

Te mooi om waar te zijn? Niet echt

Het onderzoek is niet afkomstig van een obscure sapjesguru, maar van gerenommeerde wetenschappers zoals professor John Pezzuto, een expert op het gebied van voeding en gezondheid. Hij verzamelde tientallen peer-reviewed studies over druiven en hun effecten op het lichaam. Het resultaat: druiven kunnen wat hem betreft moeiteloos de (verzonnen) superfood-stempel dragen.

Toch zie je ze zelden op de hippe lijstjes staan, tussen de gojibessen en spirulina. Misschien omdat ze te gewoontjes lijken? Terwijl ze, met 1600 werkzame stoffen, misschien wel veel veelzijdiger zijn dan veel van hun superfood-concurrenten.

Een trosje druiven snacken

Je hoeft er geen ingewikkelde smoothies van te maken of ze in een salade met quinoa te verwerken (al mag dat natuurlijk wel). Gewoon een trosje druiven eten, zo’n 150 tot 250 gram per dag, als tussendoortje is al genoeg om je lijf een flinke gezondheidsboost te geven. En ja, zowel de groene als de rode variant geven je gezondheid een duwtje in de rug.

Onthoud wel: zogenaamde superfoods zijn natuurlijk nooit dé oplossing voor je gezondheid. Metro schreef eerder over de zin en onzin van superfoods.

