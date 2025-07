Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zóveel stappen per dag zijn écht goed voor je gezondheid (en het zijn er minder dan je denkt)

10 duizend stappen per dag: jarenlang werd dat gezien als het magische getal voor een gezonde levensstijl. Maar volgens een nieuwe studie is dat aantal helemaal niet nodig. 7 duizend stappen per dag blijken al flinke gezondheidsvoordelen op te leveren.

En alles daarboven heeft maar beperkt extra effect.

Grootste onderzoek ooit

Dat blijkt uit een overzichtsstudie die donderdag verscheen in het medische tijdschrift The Lancet. Wetenschappers analyseerden data van 160.000 volwassenen uit eerdere onderzoeken. Daarmee is dit het grootste onderzoek ooit naar het effect van dagelijks stappen zetten.

Uit de studie blijkt dat mensen die gemiddeld zo’n 7 duizend stappen per dag zetten, aantoonbaar minder risico lopen op onder meer hart- en vaatziekten, diabetes, dementie, depressie én zelfs kanker.

Vergeleken met mensen die maar 2 duizend stappen per dag zetten, is het verschil duidelijk merkbaar. Wie méér dan 7 duizend stappen zet, plukt daar nog wel wat extra gezondheidsvoordelen van, maar de winst neemt snel af.

Tienduizend stappen? Dat is marketing

De bekende richtlijn van tienduizend stappen per dag blijkt dus helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd. „We denken dat we tienduizend stappen per dag moeten zetten, maar daar is geen bewijs voor”, zegt onderzoeksleider Melody Ding over het onderzoek.

De oorsprong ligt waarschijnlijk in een Japanse marketingcampagne rond de Olympische Spelen van 1964. Daarin werd een stappenteller gelanceerd met de naam manpo-kei, oftewel ‘tienduizendstappenteller’.

Volgens Ding is het belangrijker dat mensen dagelijks bewust met beweging bezig zijn. „En dat hoeft echt niet alleen door te wandelen. Fietsen, zwemmen of andere vormen van beweging tellen net zo goed mee.”

Reacties