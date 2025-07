Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voedingscentrum waarschuwt voor afslankmiddelen zoals Ozempic, geeft ander advies

Afslankmiddelen zoals Ozempic en Wegovy zijn razend populair. In korte tijd zijn ze gemeengoed geworden: mensen gebruiken ze niet alleen om medische redenen, maar vooral om snel gewicht te verliezen. Het Voedingscentrum waarschuwt nu dat dit geen structurele oplossing is voor overgewicht. Er wordt te snel gedacht dat dit dé oplossing is.

Ozempic werd oorspronkelijk ontwikkeld als medicijn voor mensen met diabetes type 2. Maar nu wordt het steeds vaker als afslankmiddel gebruikt. De werkzame stof, semaglutide, zorgt voor een verminderde eetlust en een tragere maaglediging, waardoor gebruikers minder eten en zo afvallen.

Vooral via sociale media groeide de vraag naar het middel explosief. Celebrities en influencers deelden hun succesverhalen. Inmiddels gaan er zelfs stemmen op om de vergoeding van Ozempic op te nemen in het basispakket, zelfs als dit tot een hogere zorgpremie zou leiden. Dat blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid. 90 procent van de ondervraagden zou hierachter staan. Toch is het gebruik van Ozempic en andere afvalmedicijnen zonder medische noodzaak erg omstreden.

Bijwerkingen Ozempic: van misselijkheid tot galstenen

Artsen waarschuwen voor bijwerkingen als misselijkheid, tot zelfs spierverlies en galstenen. Daarnaast komen de kilo’s vaak terug zodra je stopt met dit middel. Bovendien leidt het grootschalige off-label gebruik tot tekorten voor mensen die het medicijn écht nodig hebben voor de behandeling van diabetes.

Het Voedingscentrum waarschuwt nu dat afvalmiddelen als Ozempic niet geschikt zijn om obesitas te behandelen. „Het gevaar is dat mensen overgewicht krijgen, met het idee dat er toch wel een middel voor is”, zegt Petra Verhoef, directeur van het Voedingscentrum, tegen de NOS. Ze benadrukt dat mensen zich bewust moeten zijn van de gevolgen en pleit voor preventie om overgewicht te voorkomen. Bijvoorbeeld door gezonder te eten en meer te bewegen.

Afslankmiddelen kunnen gevaarlijk zijn

Het gebruik van Ozempic zonder medische begeleiding kan bovendien gevaarlijk zijn. Zo kwam eerder deze week het nieuws naar buiten dat het aantal mensen met vergiftigingsverschijnselen door verkeerd gebruik van medicatie, flink toe is genomen. In Nieuwsuur waarschuwde een obesitas-chirurg dat door het gebruik van Ozempic, je niet alleen vet-, maar ook spiermassa verliest.

Obesitas-epidemie

Het Voedingscentrum, dat de bekende Schijf van Vijf ontwikkelde, benadrukt dat gezond voedsel (voldoende fruit, groenten, volkoren brood) hoort bij een gezonde levensstijl. Maar in onze maatschappij is er sprake van een grote overgewicht-epidemie, zegt Verhoef. „Er is een overvloed aan voedsel dat te vet en te zout is en je niet goed voedt, maar wel overal wordt aangeboden.” In plaats van naar drastische middelen als afslankmiddelen te grijpen, kunnen we beter gezonder eten.

