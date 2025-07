Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verbrand je meer calorieën als je meer zweet? Dit zegt de wetenschap

Zweten tijdens het sporten voelt misschien alsof je flink aan het verbranden bent, maar is dat eigenlijk wel zo? Veel mensen denken dat een bezweet shirt gelijkstaat aan kilo’s die eraf vliegen. De realiteit is net iets genuanceerder.

Laten we meteen met de deur in huis vallen: van zweten zelf val je niet af. Ja, je kunt tijdelijk wat gewicht verliezen, maar dat is puur vochtverlies. Zodra je een glas water drinkt, is dat gewicht weer terug.

Zweten is simpelweg de manier waarop je lichaam afkoelt (tijdens deze hittedagen best lastig). Door vocht (en zout) via je huid te verdampen, wordt je temperatuur gereguleerd. Het zegt dus weinig over hoeveel vet je verbrandt.

Eerder interviewde Metro een dermatoloog over het onderwerp, dat ging toen over overmatig zweten.

Calorieën verbranden zonder te zweten

Er doen wilde verhalen de ronde, zoals dat je met Bikram-yoga (yoga in een ruimte van zo’n 40 graden) wel 1000 calorieën per uur zou kunnen verbranden. Maar wetenschappelijk onderzoek spreekt dat tegen. In een studie verbranden vrouwen gemiddeld 330 calorieën in een 90 minuten durende sessie, en mannen 460. Dat staat gelijk aan stevig doorwandelen.

En wat blijkt? Je kunt ook calorieën verbranden zonder een druppel zweet te laten. Denk aan zwemmen, krachttraining met lichte gewichten of sporten in de kou. Zweten is dus géén graadmeter voor calorieverbranding, al kan het wel iets zeggen over hoe intensief je bezig bent.

Waarom zweet de één meer dan de ander?

Hoeveel je zweet, hangt af van verschillende factoren:

Je genen

Leeftijd

Gewicht

Conditie

De omgevingstemperatuur

Twee dingen wegen het zwaarst: je gewicht en je fitheid. Hoe zwaarder je bent, hoe meer energie (en dus warmte) je lichaam verbruikt om te bewegen en hoe meer er gekoeld moet worden. Ben je juist goed getraind? Dan begin je sneller met zweten, omdat je lichaam efficiënter is in temperatuurregulatie. Dat helpt je om langer en intensiever te sporten.

Zweten doe je niet voor niets. Het houdt voornamelijk je lichaam koel. Daarnaast kan het helpen om je huid gezond te houden doordat bloed en voedingsstoffen beter doorstromen. Ook geeft het een indicatie dat je jezelf fysiek uitdaagt, zolang je jezelf niet over de kop werkt.

Pas op voor oververhitting en uitdroging

Wie veel zweet, moet goed blijven drinken. Zeker bij warm weer kun je snel uitdrogen. Een simpele vuistregel: drink een halve liter water voor elke halve kilo zweetverlies. En wacht niet tot je dorst hebt, dan ben je eigenlijk al te laat.

Let op deze signalen van ernstige uitdroging:

Extreme vermoeidheid of verwardheid

Duizeligheid die niet wegtrekt

Acht uur lang niet plassen

Zwakke of snelle hartslag

Flauwvallen of stuipen

Ook als je zonder duidelijke reden extreem veel zweet, bijvoorbeeld ’s nachts of in rust, kan er iets aan de hand zijn. Denk aan hyperhidrose, een aandoening waarbij je zweetklieren overactief zijn. In zulke gevallen is het verstandig om een arts te raadplegen.

Zweten is gezond, maar geen wondermiddel om kilo’s kwijt te raken. Wil je echt vet verbranden? Dan draait het om de juiste balans tussen beweging, voeding en rust. Zweet is hooguit een bijproduct, geen succesmeter.

