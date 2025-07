Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: deze snack moet je juist wél eten voor het slapengaan, voor een goede gezondheid

Wie zegt dat het eten van een late night snack altijd een slecht idee is? Volgens nieuwe wetenschappelijke inzichten kan het juist goed zijn voor je gezondheid, maar dan moet je wel de juiste snack kiezen.

Wat je dan precies ‘moet’ eten voor het slapengaan? Een handje pistachenoten. Uit een studie van Penn State University blijkt namelijk dat pistachenoten het microbioom in je darmen kunnen veranderen op een manier die gunstig is voor je stofwisseling. Het kan zelfs helpen om de ontwikkeling van diabetes type 2 af te remmen.

Prediabetes

Volgens het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt geschat dat 1 op de 7 Nederlanders (meer dan 1 miljoen mensen) prediabetes heeft, vaak zonder het te weten. Het Diabetes Fonds waarschuwt: eén op de zes mensen met prediabetes krijgt binnen 8 jaar problemen met hart en vaten. Bijvoorbeeld dichtgeslibde aderen, een hartinfarct of beroerte. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+).

Metro schreef sprak eerder met neuroloog Kim Bekelaar over het stijgende aantal beroertes onder jonge mensen én wat je zelf kunt doen om het te voorkomen.

Het risico van prediabetes is dat deze voorfase ongemerkt kan overgaan in diabetes type 2, met mogelijk ernstige gevolgen voor de gezondheid. Vroeg ingrijpen is daarom extra belangrijk. Steeds meer onderzoek wijst erop dat de samenstelling van je darmflora een grote rol speelt bij stofwisselingsziekten zoals diabetes, en daar komt dit onderzoek van Penn State University om de hoek kijken.

Pistachenoten eten

De Amerikaanse onderzoekers lieten volwassenen met prediabetes twaalf weken lang elke avond pistachenoten eten in plaats van een standaard koolhydraatrijke snack, zoals brood of crackers. Wat bleek? De darmflora, die heel belangrijk is voor de algehele gezondheid, veranderde meetbaar. Er kwamen meer gunstige bacteriën in de darmen voor, zoals Roseburia, die bijdragen aan de aanmaak van butyraat: een stof die ontstekingsremmend werkt en de darmwand gezond houdt.

Meer pistachenoten eten, minder slechte bacteriën

Niet alleen namen goede bacteriën toe, ook schadelijke bacteriesoorten werden minder actief. Zo zagen de onderzoekers minder van de bacterie Blautia hydrogenotrophica: een bacterie die stoffen kan aanmaken die mogelijk slecht zijn voor het hart en de nieren. Ook het gehalte van Eubacterium flavonifractor daalde. Deze bacterie breekt antioxidanten af die juist goed voor je zijn.

De studie werd uitgevoerd als een zogenoemde ‘crossover trial’, wat betekent dat elke deelnemer zowel de pistachenoten als de koolhydraatsnack probeerde, in willekeurige volgorde. Daardoor konden de onderzoekers nauwkeurig meten wat het effect was van de pistachenoten op de darmgezondheid.

Nog niet dé oplossing, maar veelbelovend

Hoewel de bacteriële veranderingen duidelijk meetbaar waren, is het nog niet bewezen dat dit automatisch leidt tot minder kans op diabetes of andere aandoeningen. Daar is meer onderzoek voor nodig. Toch ziet onderzoeksleider Kristina Petersen de resultaten als hoopvol: „Pistachenoten lijken het darmmicrobioom echt te kunnen beïnvloeden, vooral als je ze ’s avonds eet. De langetermijnvoordelen willen we verder gaan onderzoeken.”

Voor wie ’s avonds toch graag iets snackt, kan het dus geen kwaad om de chips eens te laten staan en te kiezen voor een handje pistachenoten. Gezond, lekker én misschien wel een slimme zet voor je darmen en je toekomst.

