Slechte slaappatronen? Die kunnen je serieus ziek maken, zegt groot onderzoek

Ga je altijd laat naar bed of heb je een slaapritme dat alle kanten op schiet? Dan is er slecht nieuws: je lichaam is daar niet blij mee. Een nieuw wereldwijd onderzoek onder ruim 88.000 mensen legt een link tussen rommelige slaappatronen en een hogere kans op bijna 100 ziekten, zoals levercirrose, maagzweren, prikkelbare darm syndroom, beroertes en verschillende hart- en vaatziekten.

Wetenschappers van onder andere Peking University ontdekten dat het risico bij maar liefst 92 van de bijna 200 onderzochte ziekten te herleiden was tot slechte slaapgewoontes.

Niet hoe lang, maar hoe je slaapt

Bij slechte slaapgewoontes gaat het niet over een beetje vermoeidheid: wie structureel na half één ’s nachts naar bed ging, had volgens de data 2,5 keer meer kans op levercirrose. En mensen met een instabiel dag-nachtritme liepen zelfs 2,6 keer zoveel risico op gangreen: het afsterven van lichaamsweefsel doordat het geen (of onvoldoende) bloed en zuurstof meer krijgt.

Ook hart- en vaatziekten staan hoog op de lijst. Een hoge bloeddruk als gevolg van een slecht slaapritme zou hier mogelijk de aanstichter van kunnen zijn, wat weer kan leiden tot beroertes. Eerder sprak Metro met neuroloog Kim Bekelaar, die zich hard maakt voor meer aandacht voor het groeiende aantal beroertes op jonge leeftijd.

De onderzoekers benadrukken dat het niet alleen belangrijk is hoe lang je slaapt, maar ook hóe je slaapt. „Onze bevindingen onderstrepen het vaak over het hoofd geziene belang van slaapregelmaat”, zegt professor Shengfeng Wang, die het onderzoek leidde. „Het is tijd dat we onze definitie van goede slaap verbreden, voorbij alleen de duur.”

Slaappatronen van 9 uur zijn niet alles

Nu zul je misschien denken: maar ik slaap toch 9 uur? Daar prikken de onderzoekers zo doorheen. Veel mensen die zeggen lang te slapen, liggen vooral veel in bed, zonder echt te slapen. Uit de data blijkt dat één op de vijf zogenoemde ‘lange slapers’ eigenlijk minder dan zes uur slaap haalt. Dit onderzoek keek dan ook naar kwaliteit en ritme van slaappatronen, niet alleen naar uren maken.

Te veel slapen is namelijk ook weer niet goed voor je. Hoe dat precies zit, vertelt Metro je hier.

Darmen, ontstekingen en een chaos in je lijf

Maar waar komt die verhoogde kans op ziekten dan precies vandaan? Daar hebben de onderzoekers een simpel antwoord op. Slaap beïnvloedt je immuunsysteem, je darmen én je ontstekingswaarden.

De onderzoekers vermoeden dat die ontstekingsprocessen in het lichaam een rol spelen in het verband tussen slecht slapen en ziekte, maar ook je darmen spelen een belangrijke rol in je algehele gezondheid, iets waar Metro al eerder over schreef. Slecht slapen kan je darmflora in de war schoppen en je darmwand beschadigen, wat leidt tot onder andere een prikkelbare darm, reflux en maagzweren. Mensen met een goede slaapscore hadden tot 28 procent minder kans op spijsverteringsproblemen.

Zo’n hoge slaapscore betekent dat je op meerdere punten goed scoort: je slaapt gemiddeld 7 tot 8 uur per nacht, hebt weinig moeite met inslapen of doorslapen, snurkt niet, voelt je overdag niet overmatig slaperig en hebt een regelmatig slaap-waakritme. Oftewel: je gaat op dezelfde tijd naar bed en staat op dezelfde tijd op. Hoe meer van deze gezonde slaappatronen je hebt, hoe lager het risico op ziekte, blijkt uit het onderzoek.

Wat kun je zelf doen?

Het klinkt misschien een beetje saai, maar het beste wat je volgens de onderzoekers kunt doen is zorgen voor regelmaat in je slaapritme. Probeer op vaste tijden naar bed te gaan en op te staan, ook in het weekend. Vermijd fel licht en schermen in de avond, en geef je lichaam de tijd om tot rust te komen.

