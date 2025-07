Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ozempic in het basispakket: hoeveel kost dat de Nederlander per persoon?

Ozempic is de afgelopen jaren razend populair geworden als afslankmiddel. Op sociale media en in de media wordt het regelmatig genoemd als dé manier om snel kilo’s kwijt te raken. Toch is dat niet waar het medicijn voor bedoeld is. Ozempic is ontwikkeld voor de behandeling van diabetes type 2 en wordt ook ingezet bij mensen met obesitas, om hun bloedsuikerspiegel en eetlust beter onder controle te krijgen.

Toch staan verschillende experts en artsen achter het gebruik ervan. Ook een overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt inmiddels dat nieuwe medicijnen tegen ernstig overgewicht, zoals Ozempic en Wegovy, moeten worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos I&O.

Het klinkt ideaal: een wekelijkse prik waardoor de kilo’s verdwijnen, zonder streng dieet of zwaar sportschema. Maar hoort zo’n middel thuis in het basispakket? En moet iedereen daaraan meebetalen?

Ozempic in basispakket

Uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, blijkt dat bijna 90 procent van de ondervraagden zo’n vergoeding, zelfs als dit zou leiden tot een iets hogere zorgpremie, een goed idee vindt. De ondervraagden vonden ernstig overgewicht een groot maatschappelijk probleem en staan overwegend positief tegenover vergoeding vanuit het basispakket.

Driekwart van de ondervraagden vindt wel dat er voorwaarden moeten worden verbonden aan de vergoeding van deze middelen. Zo moet het medicijn volgens hen alleen worden voorgeschreven door een medisch specialist, en pas nadat de patiënt zelf aantoonbaar inspanningen heeft geleverd om af te vallen. Afslankmiddelen als Ozempic en Wegovy worden doorgaans toegediend via een injectiepen, die patiënten zelf kunnen gebruiken.

Ongeveer twaalf procent is voor onvoorwaardelijke vergoeding. „Iedereen heeft het recht om af te vallen”, zegt een van de respondenten. Anderen denken daar anders over: „Ik heb het overgewicht niet veroorzaakt, dus ik hoef ook niet mee te betalen aan de oplossing.” Demissionair minister Jansen van Volksgezondheid heeft de resultaten naar de Tweede Kamer gestuurd.

Realistisch?

Het Zorginstituut adviseerde vorig jaar om het afslankmiddel Wegovy nog niet te vergoeden. Als er een stormloop zou ontstaan op het middel, zouden de kosten voor de samenleving tot 60 miljoen euro per jaar op kunnen lopen. Het instituut vroeg zich af of vergoeding wel ‘maatschappelijk te verantwoorden’ is.

Iets meer dan de helft van de ondervraagden denkt dat de middelen ook echt effectief zijn. De medicijnen, die gebruikers ervan eerder en langer een gevoel van verzadiging geven, kunnen al gauw enkele honderden euro’s per maand kosten. Voor een blijvend effect moet je ze waarschijnlijk levenslang gebruiken.

Hoeveel zou het kosten?

De kosten, als het gebruik van Ozempic fors zou toenemen, zouden hoog kunnen oplopen. Als Ozempic zou worden opgenomen in het basispakket, hangen de totale kosten af van het aantal gebruikers. Stel dat 1 miljoen mensen het middel gebruiken tegen een gemiddelde prijs van 2400 euro per jaar, dan kost dat de samenleving zo’n 2,4 miljard euro per jaar, omgerekend ruim 135 euro per inwoner, oftewel iets meer dan 11 euro per maand. Die extra kosten zouden dan via de zorgpremie of belastingen worden opgevangen.

Gezondheidseconoom Xander Koolman plaatst in het radioprogramma Dit is de Dag wel een kanttekening: „We zien in België dat de prijzen al dalen. Als de overheid gaat onderhandelen, is er een goede kans dat de prijs nog flink omlaag kan.” Maar, hij zegt ook: „In Amerika heeft één op acht mensen Ozempic gebruikt op enig moment. Als we dat aantal in Nederland gaan halen, dan gaat het over heel veel geld.”

Mening expert

Experts zijn het niet allemaal met elkaar eens. Arts en obesitasexpert Liesbeth van Rossum pleit ervoor om Ozempic onder strikte voorwaarden op te nemen in het basispakket, bijvoorbeeld bij mensen met ernstige vetmassa en bijkomende gezondheidsproblemen, als aanvulling op leefstijlaanpassingen.

Van Rossum: „Obesitas, hartinfarcten – noem maar op – zijn ziekten die gerelateerd zijn aan overgewicht. Die behandelen we nu wél. We vinden het heel normaal om hoge bloeddruk of diabetes te behandelen, terwijl we de onderliggende oorzaak, obesitas, níet aanpakken. Ik denk dat we veel eerder moeten ingrijpen, en niet pas als al die aandoeningen zich al hebben ontwikkeld. We moeten in Nederland veel meer inzetten op preventie.”

