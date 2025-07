Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuw medicijn biedt mogelijk hoop in strijd tegen alzheimer

Een op de vijf Nederlanders krijgt dementie, en daarvan krijgt het merendeel alzheimer. Een nieuw medicijn kan mogelijk hoop bieden in de strijd tegen deze ziekte.

Metro schreef eerder over dit vroegtijdige signaal van dementie of wanneer je je geen of juist wel zorgen moet maken over mogelijke dementie-verschijnselen.

Mogelijk nieuw medicijn voor alzheimer

De Zwitserse geneesmiddelenfabrikant Roche gaat onderzoeken of een experimenteel geneesmiddel de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer kan vertragen, meldt de Telegraaf. Het middel heet Trontinemab en is volgens de farmaceut zelf „een belangrijke volgende stap” in de strijd tegen alzheimer.

Roche gaat de derde testfase in met Trontinemab. Hierbij wordt gebruikgemaakt van experimentele technologie, waarmee de medicijnen beter voorbij de beschermende bloed-hersenbarrière worden gebracht. Dat is een beschermende laag van cellen rond de hersenvaten, die voorkomt dat schadelijke stoffen uit het bloed de hersenen binnendringen. Dat maakt het anders dan bestaande medicijnen tegen alzheimer.

Het kan nog even duren voordat het medicijn op de markt verschijnt. Als de testfase goed verloopt, moet de Europese Medicijn Autoriteit (EMA) het daarna goedkeuren. Alzheimer Nederland verwacht het niet voor 2030 op de markt.

De ziekte van Alzheimer Dementie is de verzamelnaam van ziektes die cognitieve stoornissen veroorzaken. Er zijn zeker vijftig verschillende vormen van dementie, zoals parkinson, alzheimer of vasculaire dementie. De ziekte van Alzheimer is de meest bekende en meest voorkomende vorm van dementie. Bij 70 procent van dementiegevallen gaat het om de ziekte van Alzheimer. In Nederland kampen 210.000 mensen met de ziekte van Alzheimer. De verwachting is dat dit aantal in 2050 op 434.000 staat, volgens de Hersenstichting. Volgens Alzheimer Nederland is de gemiddelde levensverwachting bij dementie tussen één en twintig jaar. Leeftijd is de grootste risicofactor voor het krijgen van dementie, volgens een klinisch neuropsycholoog.

Twee medicijnen die ziekte afremmen

Afgelopen week liet EMA het medicijn Donanemab toe. Dat is na Lecanemab (Leqembi) het tweede medicijn op de Europese markt dat alzheimer daadwerkelijk kan afremmen, en niet alleen de symptomen bestrijdt. Deze middelen zijn nog niet beschikbaar op de Nederlandse markt, omdat eerst zorgvuldig moet worden bepaald of ze worden vergoed (en voor wie).

Bij iemand met alzheimer stapelen schadelijke eiwitten op rondom de zenuwcellen van de hersenen. Medicijnen kunnen die eiwitten opruimen. Volgens Alzheimer Nederland vertraagt dat de ziekte. Met Donanemab en Lecanemab gaat iemand in een periode van achttien maanden er gemiddeld geen achttien, maar zo’n dertien maanden op achteruit. Wel komt maar een kleine groep mensen ervoor in aanmerking. Het middel kan te gevaarlijk zijn als iemand in een vergevorderd stadium van alzheimer zit of ook andere ziekten heeft. Bovendien vertragen deze medicijnen alleen het verloop, van genezing is geen sprake.

