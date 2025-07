Mensen met hooikoorts opgelet: er komt een pollenpiek aan

Hooikoorts is een allergische reactie op pollen, oftewel stuifmeel, van bomen, grassen en planten. Die pollen zweven door de lucht en zorgen vooral in het voorjaar en de zomer voor klachten. Zodra je lichaam deze pollen herkent als indringers, gaat het in de verdedigingsstand. Het gevolg? Veel gesnotter, jeukende ogen en soms zelfs benauwdheid.