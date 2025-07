Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opleving van krentenbaard bij kinderen, kun je als volwassene ook krentenbaard krijgen?

Er is een opvallende stijging te zien in het aantal kinderen met krentenbaard. Het aantal kinderen dat naar de huisarts gaat met de besmettelijke huidontsteking, ligt behoorlijk hoger dan vorig jaar. Maar kun je als volwassene eigenlijk ook krentenbaard krijgen? En wat kun je er in zo’n geval aan doen?

Krentenbaard, ook wel impetigo genoemd, is een besmettelijke aandoening van de huid die veroorzaakt wordt door een stafylokok- of streptokokbacterie. De infectie komt meestal voor in het gezicht en dan met name rond de neus of mond, vandaar ook de naam krentenbaard.

Waarom opleving van krentenbaard?

Volgens onderzoeksinstituut Nivel, dat de gegevens van huisartsen registreert, is er een stijging te zien in het aantal kinderen met krentenbaard. Van elke 100.000 kinderen van 14 jaar of jonger gingen vorige week ruim tweehonderd met krentenbaard naar de huisarts. Dat is aanzienlijk meer dan een week eerder, en het aantal ligt ook behoorlijk wat hoger dan vorig jaar rond deze tijd van het jaar. De opleving komt niet helemaal uit de lucht vallen: in de zomer komt het vaker voor, omdat mensen dan regelmatig zwemmen, dichter op elkaar zitten, meer lichaamscontact hebben en omdat bacteriën nu eenmaal makkelijker vermenigvuldigen bij warm en broeierig weer.

Kun je als volwassene krentenbaard krijgen?

Hoewel de aandoening vooral bij kinderen voorkomt, kan het ook bij volwassenen ontstaan. De bacteriën stafylokokken, en in sommige gevallen streptokokken, kunnen deze huidontsteking veroorzaken. Beiden komen veel voor op onze huid. De meeste mensen dragen deze bacterie bij zich zonder dat zij zelf last krijgen van klachten, de bacterie zit dan in de neus en keel en kan op deze manier ook worden overgedragen. Wanneer iemand dan praat, hoest of niest komen er kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht en deze druppeltjes kunnen door andere mensen worden ingeademd waarna zij besmet raken. Het vocht dat in de blaasje zit is erg besmettelijk, dus als je het vocht aanraakt kun jezelf ook op andere plekken besmetten. Daarnaast kan het ook worden overgebracht via spullen en speelgoed.

Op deze symptomen moet je letten

Je kunt dus als volwassene ook krentenbaard krijgen. Als je onderstaande symptomen bij jezelf opmerkt, is de kans groot dat je krentenbaard hebt:

Je hebt last van groepjes rode bultjes of vlekjes, met name bij je neusgaten en mond. Soms komen de korstjes ook op andere plekken voor, maar dan zijn de plekken ook groter.

De ontsteking zit op een plaats waar eerder al een wondje zat.

De bultjes worden blaasjes waar gelig vocht in zit. Wanneer deze blaasjes opengaan, worden het natte plekjes met gele korstjes.

De plekken met blaasjes en korstjes kunnen heel snel uitbreiden.

Je huid kan pijnlijk aanvoelen en jeuken.

Soms kan er ook een temperatuurverhoging optreden en kun je ook last hebben van opgezette lymfeklieren.

Na besmetting duurt het ongeveer 4 tot 14 dagen voordat er verschijnselen optreden.

Wat moet je doen als je krentenbaard hebt?

Krentenbaard is geen ernstige aandoening en is makkelijk te verhelpen. Als je vermoedt dat je krentenbaard hebt, is het verstandig om even naar de huisarts te gaan. Hij of zij kan je dan een antibioticazalf voorschrijven. Mocht dit niet voldoende zijn, of je hebt last van een uitgebreide vorm van krentenbaard, dan kun je ook een antibioticakuur krijgen. Bij de meeste mensen geneest het snel en zonder littekens. Daarnaast helpt het ook om op de volgende dingen te letten als je een krentenbaard hebt:

Raak de blaasjes bij het wondje niet aan. Heb je dit per ongeluk toch gedaan? Was je handen dan goed.

Wanneer er vocht uit het wondje op spullen is gekomen, is het belangrijk dat je deze spullen goed schoonmaakt.

Moet je niezen of hoesten? Gebruik dan een papieren zakdoek en gooi deze naderhand weg. Was je handen hierna.

Laat je nagels zo kort mogelijk zodat er geen vocht onder je nagels kan komen.

Plak de plekken waar je het hebt níet af met pleisters, dan worden de plekken juist groter.

