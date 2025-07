Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Krachttraining gaat veroudering tegen, zelfs als je er laat pas mee begint, blijkt uit onderzoek

Het geheim van een fit lichaam op latere leeftijd zit misschien niet in cardio, maar in krachttraining. Nieuw onderzoek laat zien dat spierversterkende oefeningen een specifiek eiwit activeren dat veroudering vertraagt. En het goede nieuws: ook als je pas op latere leeftijd begint, heeft het effect.

Wetenschappers ontdekten dat krachttraining de aanmaak stimuleert van een zogenoemd ‘myokine’ met de naam CLCF1: een eiwit dat door spiercellen wordt afgegeven tijdens inspanning. Dit ‘jongheidsmolecuul’ bevordert spierkracht, houdt botten stevig en speelt een rol in hoe vitaal je lichaam blijft naarmate je ouder wordt.

Verjonging op celniveau

Bij jongere mensen komt CLCF1 vrij na intensieve inspanning, zoals krachttraining of intervaltraining. Maar bij ouderen vanaf 78 jaar bleek vooral krachttraining effectief. Cardio, zoals wandelen of fietsen, liet in deze groep nauwelijks effect zien op de aanmaak van dit eiwit.

Waarom krachttraining beter werkt dan cardio

Onderzoekers zagen dat bij oudere proefpersonen het lichaam minder goed in staat is om het partner-eiwit CRLF1 aan te maken. Dat eiwit is nodig om CLCF1 vrij te geven. Bij cardio gebeurt er dan weinig, al is cardio alsnog heel erg goed voor het hart, maar krachttraining zorgt wel voor voldoende stimulatie om de productie alsnog in gang te zetten.

Dat heeft merkbare gevolgen, wees een muizenstudie uit. Oudere muizen die extra CLCF1 toegediend kregen, ontwikkelden sterkere spieren en botten. Bij andere muizen, waarbij het eiwit werd geblokkeerd, viel dat effect juist weg. Dat wijst erop dat het eiwit zelf een directe rol speelt in hoe goed je lichaam veroudering opvangt.

Later beginnen heeft nog steeds effect

Wat vooral opvalt: ook bij mensen die pas op latere leeftijd starten met krachttraining, is er een duidelijke stijging van CLCF1 te zien. Bij deelnemers tussen de 78 en 84 jaar zorgde drie keer per week krachttraining, twaalf weken lang, voor een duidelijke stijging van het eiwitgehalte in hun bloed.

Het gaat dan niet om zware gewichten of ingewikkelde apparaten. Simpele oefeningen met je eigen lichaamsgewicht, weerstandsbanden of lichte dumbbells zijn vaak al voldoende. Vooral de consistentie bleek belangrijk te zijn.

Benieuwd hoe vaak je aan krachttraining moet doen voor spiergoei? Dat legt Metro hier uit.

Fit blijven met krachttraining

De onderzoekers vergelijken het effect van krachttraining met rente op een spaarrekening: elke training levert een beetje op, maar op de lange termijn is het resultaat fors. Door spiermassa en botsterkte te onderhouden, verklein je het risico op vallen, botbreuken en spierverlies. Precies dat zijn problemen die veel voorkomen bij ouderen.

Volgens de auteurs biedt het onderzoek ook aanknopingspunten voor medische toepassingen. Door meer te begrijpen van hoe het lichaam CLCF1 aanmaakt, kunnen in de toekomst misschien therapieën ontwikkeld worden tegen ouderdomsklachten zoals broze botten en spierafbraak.

Meer weten over gezondheid? In deze stukken helpen we je op weg:

Reacties