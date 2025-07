Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kans op dementie verkleinen? Eet wat vaker aardappelen, zeggen wetenschappers

Steeds meer mensen in Nederland hebben dementie: momenteel leven zo’n 310.000 mensen in Nederland met de hersenaandoening. Met een gezonde levensstijl kun je de kans op dementie aanzienlijk verkleinen en blijkbaar ook door wat vaker aardappelen te eten, zo hebben onderzoekers in China ontdekt.

Onderzoekers van de Hebei Medical University zijn tot de conclusie gekomen dat 1,22 mg koper per dag aanzienlijk helpt in het voorkomen van dementie. En laat 1,22 mg koper nu net gelijk staan aan twee middelgrote aardappelen. Mensen die geen fan van zijn van aardappelen hoeven zich overigens geen zorgen te maken: lever, schaal- en schelpdieren (zoals oesters), noten (zoals cashewnoten en amandelen), zaden (zoals zonnebloempitten), peulvruchten, volkoren granen, donkere chocolade en bepaalde groenten en fruit bevatten namelijk ook koper.

Hogere cognitieve scores

Voor het onderzoek werd de gezondheid van 2420 Amerikaanse volwassenen onder de loep genomen. Er werd gekeken hoe koperinname via voeding hun cognitieve functie beïnvloedde, met name bij deelnemers die een beroerte hadden gehad. Een beroerte kan de kans op dementie namelijk aanzienlijk vergroten.

De deelnemers werden vier jaar lang gevolgd en aan het einde van de onderzoeksperiode kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat mensen die het meeste koper binnen kregen, ook de hoogste cognitieve scores hadden. „Onze bevindingen wijzen op een mogelijk verband tussen koperinname via de voeding en verbeterde cognitieve functies bij Amerikaanse ouderen, met name bij degenen met een beroerte in de voorgeschiedenis”, aldus de onderzoekers.

Kans op dementie verkleinen? Voeg aardappelen toe aan je dieet

Volgens hoofdauteur en professor Wiai Jia kun je koper aan je dieet toevoegen door middel van aardappelen, maar ook in de vorm van andere voedingsmiddelen die van nature rijk zijn aan koper, zoals volkorenproducten en bonen.

„Koper in de voeding is cruciaal voor de gezondheid van de hersenen”, zo stelt hij. Dit zou te maken hebben met het feit dat koper, een van nature voorkomend sporenelement, de afgifte van ijzer stimuleert, wat weer helpt bij de transport van zuurstof door het lichaam én de hersenen beschermt tegen cognitieve achteruitgang.

Belangrijke kanttekening

Daarnaast is deze voedingsstof belangrijk voor een goede werking van het afweersysteem, de vorming van pigment in het haar, het is goed voor je bindweefsel en de gezondheid van je botten. Koperrijke voedingsmiddelen zouden volgens de onderzoekers helpen bij het reguleren van de afgifte van neurotransmitters in de hersenen die nauw verband houden met leren en geheugen.

Tegelijkertijd plaatsen ze ook een belangrijke kanttekening bij het onderzoek: ze laten weten dat er meer onderzoek nodig is om de bevindingen definitief te kunnen bevestigen. Een groot nadeel van de studie is volgens hen dat mensen zelf hun voedingsinname moesten rapporteren, in plaats van dat een onderzoeker dat deed.

