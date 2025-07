‘Dramatische’ ontdekking: kanker kan terugkeren door corona en griep

In 2024 kregen bijna 130.000 mensen de diagnose kanker te horen. Dat is een toename van 3000 ten opzichte van 2023. Het aantal kankerdiagnoses stijgt jaarlijks. Eén op de twee Nederlanders krijgt ooit in zijn of haar leven kanker, blijkt uit de laatste cijfers.

Een klein lichtpuntje is dat de overlevingskansen bij kanker ook zijn toegenomen. Het IKNL zei eerder dat de kansen om de ziekte te overleven de laatste twintig jaar „bemoedigend” zijn gestegen.