Hoe vies is een zwembad eigenlijk? Dit zeggen experts over poep, zweet en de geur van chloor

Een frisse duik op een hete zomerdag: heerlijk toch? Maar hoe schoon is dat kraakheldere water in een openbaar zwembad eigenlijk écht? Volgens een Amerikaans rapport van gezondheidsinstituut CDC zijn er tussen 2015 en 2019 ruim 200 uitbraken van ziekten gelinkt aan zwembaden geweest.

Gelukkig kun je met een paar simpele voorzorgsmaatregelen veel ellende voorkomen.

Ziekmakers in het zwembad

Volgens immunoloog en infectieziektespecialist Lisa Cuchara schuilt het gevaar vooral in wat mensen zélf meebrengen naar het zwembad. Denk aan zweet, urine, huidschilfers en ja, ook ontlasting… „Die mix kan in combinatie met chloor bijproducten vormen die juist ongezond zijn”, zegt Cuchara tegen The Conversation.

En hoewel chloor inderdaad veel bacteriën doodt, is het geen wondermiddel. Sommige ziekteverwekkers, zoals Cryptosporidium, kunnen tot wel tien dagen overleven in een goed gedesinfecteerd bad. Deze parasiet veroorzaakt hevige diarree en verspreidt zich razendsnel, zelfs via minuscule restjes ontlasting die je met het blote oog niet ziet.

Ook bacteriën zoals Pseudomonas aeruginosa en virussen als het norovirus en adenovirus kunnen in het zwembadwater overleven en klachten veroorzaken, van huiduitslag tot maag- en darmproblemen.

Een typische chloorlucht is géén goed teken

Denk je dat een sterke chloorlucht betekent dat het bad goed schoon is? Dan moeten we je teleurstellen… Die geur wijst juist op zogeheten chloramines: chemische bijproducten die ontstaan als chloor zich bindt aan zweet en urine. Een schoon zwembad ruikt dus niet sterk naar chloor.

Zo verklein je het risico op ziekte

Niemand wil zijn vakantie of vrije dag doorbrengen op het toilet vanwege een besmet zwembad. Deze tien tips helpen om veilig te zwemmen:

Douche vóór je gaat zwemmen. Een minuut spoelen verwijdert zweet en oliën die de werking van chloor verminderen.

Blijf uit het water als je ziek bent, vooral bij diarree of open wonden.

Probeer geen water in te slikken.

Heb je diarree (gehad)? Blijf minstens twee weken weg van het zwembad.

Ga regelmatig naar het toilet. Dat geldt ook voor kinderen.

Controleer en verschoon luiers buiten de zwemzone.

Droog je oren goed na het zwemmen om oorontsteking te voorkomen.

Zwem niet met een open wond of dek deze goed af met een waterdichte pleister.

Douche óók ná het zwemmen om achtergebleven bacteriën weg te spoelen.

Twijfel je over de hygiëne? Sla een duik dan liever over.

