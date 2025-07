Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Feit of fabel: helpt dry needling echt tegen pijn?

Een naald in je spieren laten prikken om van je rug-, nek- of kuitpijn af te komen? Dry needling is inmiddels standaardgereedschap bij veel fysiotherapeuten. Maar werkt het ook écht, of is het vooral een hype?

Een grootschalige wetenschappelijke studie onder leiding van Marjolein Chys (Universiteit Gent) bekeek 210 eerdere studies met in totaal meer dan 24.000 patiënten. De conclusie? Dry needling werkt. Maar niet zoals veel mensen hopen.

Korte pijn, kort effect

Dry needling richt zich op spierknopen, ook wel myofasciale triggerpoints genoemd, die vaak ontstaan bij overbelasting of langdurige spierspanning. Door in deze knopen te prikken met een droge naald (zonder injectie), zouden pijnklachten afnemen en de spier zich beter kunnen ontspannen.

De onderzoekers vonden overtuigend bewijs dat dry needling op de korte termijn helpt bij het verminderen van pijn. Of het nu gaat om rugpijn, nekklachten of een pijnlijke kuit: direct na de behandeling rapporteerden patiënten minder pijn dan bij placebobehandelingen.

Geen wondermiddel

Toch is voorzichtigheid geboden. Op de lange termijn zijn de effecten onzeker en variëren de resultaten sterk. Bovendien blijkt dry needling niet beter te helpen dan andere therapievormen zoals beweegtherapie of een massage.

Dry needling is beter geschikt als ondersteunend middel, niet als op zichzelf staande behandeling. Fysiotherapeuten die de naald combineren met beweging, oefenschema’s of leefstijladvies boeken betere resultaten dan wanneer ze alleen prikken.

Is het veilig?

Volgens de onderzoekers is dry needling veilig en relatief goedkoop, mits uitgevoerd door een opgeleide fysiotherapeut. Ernstige bijwerkingen komen zelden voor, al komt spierpijn of een blauwe plek regelmatig voor.

Toch waarschuwen de auteurs dat de behandeling niet als ‘quick fix’ moet worden gezien. Dry needling haalt de scherpte van de pijn af, maar zonder actieve revalidatie komt het probleem vaak gewoon terug.

Dus, dry needling?

Het is zeker geen kwakzalverij, maar ook geen toverstaf. Bij acute klachten kan het zinvol zijn om de ergste pijn te dempen. Maar wie écht van zijn klachten af wil, zal zijn of haar lichaam moeten aansterken. De naald helpt je misschien op weg, maar het echte werk moet je zelf doen.

