Deze gekke truc blijkt verrassend effectief tegen angst: ‘Je maakt er afstand mee’

Angst kan voelen alsof je wordt overvallen door een storm: hartkloppingen, een benauwd gevoel, duizend gedachten tegelijk. Toch kan een simpele, bijna kinderachtige truc helpen om je hoofd tot rust te brengen: geef je angst een gekke naam.

Denk aan iets als Zenuwachtige Zwiebertje of Paniek-Petra. Het klinkt melig, maar volgens psychologen zit er echte psychologie achter. Door je angst een bijnaam te geven, wordt het ineens iets buiten jezelf. Iets waar je naar kunt kijken, in plaats van iets dat jou overneemt.

Effectieve truc tegen angst

Volgens psycholoog Stefanie Mazer helpt deze techniek je om afstand te nemen van je piekergedachten. „Geef je angst een belachelijke naam en je maakt hem kleiner”, legt ze uit tegen Huffpost. „Zo voel je je minder overweldigd. Het haalt de dreiging eruit.”

Ook therapeut Erin Pash is fan: „Als je angst een naam geeft, ga je van ‘ik ben bang’ naar ‘ah, Gary is weer bezig met z’n zorgen’. Daarmee neem je de regie weer terug.” Het geeft je brein ruimte om logisch na te denken, in plaats van alleen maar alarmbellen te horen.

Humor als serieuze strategie

Het klinkt luchtig, maar deze methode wordt serieus genomen in de psychologie. Door humor toe te voegen, breng je je zenuwstelsel tot rust. „Je lichaam voelt dat het veilig“, zegt therapeut Becky Stuempfig. „Zelfs fysieke klachten zoals buikpijn of een bonkend hart kunnen minder worden.”

Therapeut Sonnet Daymont geeft zelfs het advies om je symptomen een naam te geven. Heb je vaak een rommelige maag bij spanning? Noem het Grommel de Buik. Geef het een knipoog, adem diep in, loop even naar buiten. Het helpt om te herkennen wat er gebeurt zonder erdoor meegesleept te worden.

Niet weglachen, wel erkennen

Toch waarschuwen de experts: gebruik deze truc als hulpmiddel, niet als excuus om je angst weg te duwen. „Als je alleen maar grappen maakt over je angst en verder niks doet, blijft het onder de oppervlakte rommelen”, zegt Pash. „Je moet nog steeds leren om met ongemak om te gaan.”

Voor wie ernstige angststoornissen of trauma’s heeft, is deze methode dan ook niet voldoende. „Zie het als een handig extraatje, niet als dé oplossing”, benadrukt Mazer. En let op: als je je schaamt om hulp te zoeken omdat je angst Snotneus Simon heet, is het tijd om serieus te kijken naar wat eronder zit.

Blijf wel zoeken naar de oorzaak

De truc werkt vooral goed omdat het je dwingt te observeren in plaats van te verdrinken. „Je zit niet ín de storm, je kijkt ernaar vanachter het raam”, zegt Pash. En als het even niet meer werkt? Wissel van naam, doe er een gek stemmetje bij, of stel je voor dat je gedachten voorbijdrijven op een rivier. Zo houd je het speels én effectief.

