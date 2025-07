Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gebruik jij deze cosmeticaproducten? Dan loop je meer risico op het ontwikkelen van astma

Van een likje mascara tot een beetje blush: het is voor veel vrouwen vaste prik in hun beautyroutine. Maar wat veel vrouwen niet weten, is dat deze producten schadelijk kunnen zijn voor hun gezondheid. Sommige cosmeticaproducten kunnen de kans op het ontwikkelen van astma op latere leeftijd aanzienlijk vergroten, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Voor het onderzoek, uitgevoerd door het Amerikaanse National Heart, Lung and Blood Institute, werd de gezondheid van 40.000 vrouwen onder de loep genomen. De gezondheidsgegevens van deze vrouwen werden over een periode van 12 jaar verzameld en waren gebaseerd op het gebruik van 41 verschillende schoonheidsproducten.

Cosmeticaproducten die de kans op astma vergroten

Aan het einde van de onderzoeksperiode was bij 1774 vrouwen – ongeveer 4 procent – astma op latere leeftijd ontstaan. Deze vrouwen bleken vaak dezelfde cosmeticaproducten te gebruiken, namelijk kunstnagels, nagelriemcrème, blush en lippenstift. Vrouwen die deze producten gebruiken, hebben volgens de onderzoekers 47 procent meer kans op de diagnose astma.

Wat is astma? Astma is een ontsteking van de kleine luchtwegbuisjes in de longen. De ontsteking is bij astma blijvend. Dat betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen. Hoesten en een piepende ademhaling zijn symptomen van astma die vaak voorkomen. Maar je kunt ook benauwd of kortademig zijn. Ook kun je een gebrek aan energie ervaren.

Chemicaliën in cosmeticaproducten vergroten kans op astma

Alleen al het gebruik van blush en lippenstift, vijf keer of vaker per week, verhoogde het risico op astma met 18 procent. Volgens de onderzoekers bewijst de uitkomst van het onderzoek niet dat de producten de toename van het risico veroorzaken, maar wel dat de veelgebruikte chemicaliën in deze producten een effect kunnen hebben. Sommige van deze chemicaliën zouden het immuunsysteem verzwakken, terwijl andere – zoals polyfluoroalkylstoffen (ook wel bekend als PFA’s), parabenen, ftalaten en fenolen – de hormoonhuishouding kunnen verstoren.

Gelnagellak

„Onze bevindingen onderstrepen maar weer hoe belangrijk het is dat persoonlijke verzorgingsproducten en hun bestandsdelen gereguleerd worden”, zo benadrukt één van de onderzoekers. Eerder kwam ook al naar buiten dat het gebruik van gelnagellak gevaarlijk kan zijn. Mensen die regelmatig gelnagellak gebruiken, kunnen een allergie ontwikkelen voor de acrylaten. En juist die allergie kan in de toekomst problemen opleveren bij medische behandelingen waar acrylaten worden gebruikt, zoals kunstgebitten of heupprotheses.

