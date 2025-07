Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Beweging verkleint kans op vroegtijdig overlijden flink

Een nieuwe studie onderstreept nog maar eens het belang van genoeg bewegen. Volwassenen die hun hele leven consequent in beweging blijven, kunnen hun risico op vroegtijdig overlijden tot 40 procent verlagen.

Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van de Universiteit van Queensland, op basis van 85 onderzoeken en 8 miljoen mensen.

Lichamelijke inactiviteit is een belangrijke risicofactor voor de gezondheid wereldwijd en wordt in verband gebracht met verschillende niet-overdraagbare ziekten. Het is de vierde risicofactor voor sterfte.

🏥 Advies van WHO De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt 150 tot 300 matig intensieve lichaamsbeweging per week aan, of 75 tot 150 minuten intensieve lichaamsbeweging, of een combinatie van beide. Onder matig intensief bewegen valt onder meer wandelen, fietsen of tuinieren. Activiteiten die onder hoog intensief bewegen worden geschaard zijn zwemmen, hardlopen of andere sport waarbij je flink buiten adem raakt.

De studie onderzocht hoe fysieke activiteit sterfte en gezondheid beïnvloedt en toonde aan dat actief blijven of worden het sterfterisico met 20 tot 40 procent verlaagt, en het sterftecijfer door hart- en vaatziekten met 30 tot 40 procent. Ook op latere leeftijd actief worden, loont nog steeds. Het risico op vroegtijdig overlijden wordt in dat geval met 20 tot 25 procent verlaagd.

Dr. Gregore Iven Mielke van de Universiteit van Queensland stelt dat de resultaten het belang van regelmatige lichaamsbeweging benadrukken, en aantonen dat het nooit te laat is om te beginnen met actief zijn.

‘Bemoedigende bevindingen’

„Deze bevindingen zijn bemoedigend, vooral wanneer consistente fysieke activiteit niet altijd mogelijk is door beperkingen in het leven”, aldus dr. Mielke. „Mensen hebben me vaak gevraagd of ze te oud zijn om te beginnen met sporten. Mijn antwoord is nee, je kunt nu beginnen en blijvende voordelen behalen.”

Bovendien: als je ooit fit bent geweest, maar daarna bent gestopt, zou je daar later nog steeds de vruchten van kunnen plukken. „Waarbij je de voordelen van lichaamsbeweging die jaren, of zelfs decennia eerder, is benut, maar er is meer onderzoek nodig.”

Eerder bleek al dat het niet nodig is om uren in de sportschool te hangen. Uit onderzoek van de Universiteit van Sydney bleek dat je met vier minuten intensief bewegen per dag al een heel eind op weg bent wat betreft je gezondheid.

