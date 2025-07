Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuw onderzoek wijst uit: meerdere dingen kunnen leiden tot Alzheimer

Alzheimer lijkt misschien uit het niets toe te slaan, maar nieuwe inzichten van wetenschappers van de Universiteit van Californië (UCLA) laten zien dat de ziekte zich meestal geleidelijk aandient.

Door miljoenen medische dossiers te analyseren, ontdekten zij dat Alzheimer zich vaak volgens vaste patronen ontwikkelt. Deze ontdekking kan de manier waarop we Alzheimer vroegtijdig opsporen en misschien zelfs voorkomen, flink veranderen.

De routes naar Alzheimer

De onderzoekers zagen dat het niet zozeer om losse risicofactoren gaat, maar om samenhangende gezondheidsproblemen die elkaar in een bepaalde volgorde opvolgen. Het gaat hierbij om psychische klachten zoals depressie en angst, hersenaandoeningen waarbij de werking van de hersenen geleidelijk achteruitgaat, milde geheugenstoornissen die stap voor stap verergeren en hart- en vaatziekten zoals hoge bloeddruk en diabetes.

Bij sommige mensen begint het met psychische klachten zoals depressie, die op termijn overgaan in geheugenverlies. Anderen vertonen eerst subtiele cognitieve achteruitgang, terwijl een derde groep hersenproblemen ontwikkelt na bijvoorbeeld een beroerte. Ook hart- en vaatziekten blijken vaak het startpunt van een reeks klachten die uiteindelijk tot Alzheimer kunnen leiden.

Vroege signalen van Alzheimer herkennen

Wat al deze dingen gemeen hebben, is dat ze stap voor stap verlopen. Juist die opeenvolging blijkt veel sterker te voorspellen of iemand Alzheimer ontwikkelt dan wanneer je alleen naar losse diagnoses kijkt. De volgorde waarin bijvoorbeeld hoge bloeddruk, depressieve gevoelens en geheugenproblemen zich voordoen, zegt vaak meer dan die klachten afzonderlijk.

De ontdekking van deze patronen kan artsen helpen om Alzheimer eerder te signaleren. Door bestaande klachten als depressie of hartproblemen in een breder gezondheidsplaatje te plaatsen, kan het medisch oordeel veranderen. Dat zou kunnen betekenen dat mensen eerder behandeling of begeleiding krijgen, of dat er specifieke preventieve maatregelen worden genomen om de achteruitgang te vertragen.

Persoonlijke situatie verschilt

Uit het onderzoek blijkt ook dat het risico op Alzheimer niet voor iedereen langs dezelfde weg verloopt. Leeftijd, achtergrond, leefstijl en eerdere ziektes bepalen mede welke route iemand volgt. Dat onderstreept het belang van maatwerk in de gezondheidszorg. Het vroegtijdig herkennen van patronen kan leiden tot gepersonaliseerde behandeling, afgestemd op de unieke situatie van iedere patiënt.

Hoewel Alzheimer voorlopig niet te genezen is, zet dit onderzoek een stap in de goede richting. Het laat zien dat de ziekte zich vaak veel eerder aandient dan tot nu toe werd aangenomen. Door goed te letten op de eerste signalen en de samenhang daartussen, kunnen wellicht meer mensen worden geholpen.

Benieuwd naar meer artikelen over dementie? Check deze artikelen:

Klinisch neuropsycholoog Roy Kessels sprak vorig jaar met Metro over manieren om het risico op dementie te verlagen.

Dit is de gemiddelde levensverwachting na een diagnose met dementie.

Uit onderzoek blijkt dat bepaalde voeding het risico op dementie kan verhogen.

Een psychiater deed uit de doeken welke signalen wel of niet op dementie kunnen wijzen.

Vorige Volgende

Reacties