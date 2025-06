Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlandse volwassene overleden aan mazelen

Een volwassen persoon is deze week overleden na een besmetting met mazelen. Het gaat om iemand die een ernstige afweerstoornis had.

De patiënt was gevaccineerd, maar „we zien vaker dat bij een afweerstoornis de vaccinatie niet goed werkt”, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Onbekend waar man mazelen opliep

De patiënt was twee weken geleden met mazelen opgenomen in een ziekenhuis. Het is niet bekend waar de persoon de ziekte heeft opgelopen. Het RIVM wil om privacyredenen niet zeggen uit welke plaats de patiënt kwam en of het om een man of een vrouw gaat.

Het RIVM benadrukt dat het belangrijk is dat mensen zich laten vaccineren tegen mazelen. „Het virus krijgt dan geen kans om mensen te besmetten. Het laat ook zien dat mazelen niet alleen een kinderziekte is; het kan ook bij kwetsbare volwassenen grote gevolgen hebben.”

