Videobellen met de chirurg werkt net zo goed als fysiek consult, zeggen patiënten

Een ritje naar het ziekenhuis? Steeds vaker is dat niet meer nodig. Uit onderzoek van Amsterdam UMC blijkt dat videobellen met een chirurg net zo goed werkt als een fysiek bezoek aan de poli. Patiënten zijn tevreden, chirurgen ook.

Het levert niet alleen tijdwinst op, maar is ook nog eens stukken duurzamer.

Videobellen even goed, maar veel makkelijker

Voor een gesprek over een grote buikoperatie hoef je als patiënt niet meer per se naar het ziekenhuis toe. In een studie onder meer patiënten, verdeeld over Amsterdam UMC en het Catharina Ziekenhuis, bleek dat een online gesprek net zoveel oplevert als een face-to-face gesprek. Patiënten onthielden de informatie even goed, voelden zich even goed geholpen en ook zorgverleners waren tevreden.

Maar er was meer winst: patiënten bespaarden gemiddeld twee uur aan reis- en wachttijd, hoefden niet te betalen voor benzine of parkeren en konden het gesprek voeren vanuit hun eigen woonkamer – vaak met familie erbij. Voor veel mensen voelt dat een stuk prettiger.

Beter voor het klimaat én de zorg

De voordelen reiken verder dan het comfort. Een videoconsult stoot 99 procent minder CO2 uit dan een fysiek ziekenhuisbezoek, blijkt uit de studie die vandaag in The Lancet Digital Health is verschenen. En dat telt, want de zorgsector is goed voor zo’n 7 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland.

„Voor patiënten die ver moeten reizen of afhankelijk zijn van iemand die hen brengt, verlaagt een videoconsult de drempel om hulp te zoeken”, zegt arts-onderzoeker Britte ten Haaft. „Het maakt zorg toegankelijker én duurzamer.”

Patiënten vonden het vaak juist prettig om uitleg thuis te krijgen, in een rustige en vertrouwde omgeving.

Toekomst van de zorg? Die is deels digitaal

Hoewel veel ziekenhuizen tijdens corona razendsnel overstapten op videobellen, blijkt dat de methode nog niet overal standaard wordt aangeboden. Onbekendheid en twijfel over de effectiviteit spelen daarbij een rol. Maar volgens hoogleraar chirurgie Marc Besselink is die twijfel onterecht. „Patiënten vonden het vaak juist prettig om uitleg thuis te krijgen, in een rustige en vertrouwde omgeving.” Zelfs het bespreken van scans gaat prima online, zegt hij.

Hoogleraar Digital Health Marlies Schijven ziet videobellen als een logische stap richting toekomstbestendige zorg: „Als patiënt kun je straks vaker zelf kiezen: fysiek naar het ziekenhuis of een videoconsult. Die flexibiliteit is goud waard, voor iedereen.”

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen het Citrien-programma van ZonMw, met als doel de zorg slimmer en regionaal beter georganiseerd te maken.

