Slimmer na een handje pecannoten? Dit zegt de wetenschap

Pecannoten zijn niet alleen lekker in taart, maar blijken ook goed voor je brein. Althans, op de korte termijn.

Dat stellen Amerikaanse onderzoekers op basis van een nieuwe studie gepubliceerd in het vakblad Nutritional Neuroscience.

Sneller denken door pecaonnoten

Deelnemers aan het onderzoek presteerden beter op cognitieve tests nadat ze een shake met pecannoten hadden gedronken. Hun scores op onder andere geheugentaken en verwerkingssnelheid lagen hoger dan na een shake met verzadigde vetten. In totaal scoorden ze beter op 8 van de 23 testen.

Slechts op drie testen deed de controlegroep het iets beter. Volgens de onderzoekers kunnen de gezonde vetten en antioxidanten in pecannoten een rol spelen bij deze verbetering.

Hoe werken pecannoten? Pecannoten bevatten veel polyfenolen: natuurlijke antioxidanten die ontstekingen kunnen remmen en mogelijk gunstig zijn voor hart, brein en stofwisseling. Onderzoeker Alyssa Guadagni stelt dat deze stoffen mogelijk helpen om mentale ‘dipjes’ na het eten te voorkomen.

Wat zat er in die shakes?

De vergelijking werd gedaan tussen twee vrijwel identieke shakes, behalve de vetbron. De ene shake bestond uit slagroom, melk en chocolademelkpoeder. De andere bevatte dezelfde melk en chocolademelkpoeder, maar had pecannoten als belangrijkste vetbron. Beide shakes waren even calorierijk.

Na het drinken van de shake deden de deelnemers op verschillende momenten cognitieve tests. Eén uur na het drinken waren de verschillen het duidelijkst.

Of de effecten ook op lange termijn gelden, is nog onbekend. Ook waren alle deelnemers jong en gezond, dus het is de vraag of ouderen of mensen met gezondheidsklachten dezelfde voordelen ervaren.

