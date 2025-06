Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rokers wijken massaal uit naar het buitenland sinds accijnsverhoging

Sinds de laatste accijnsverhoging op tabak in 2024 halen steeds meer Nederlanders hun sigaretten en shag over de grens. Volgens nieuwe cijfers van het RIVM wordt inmiddels zo’n 60 procent van de rookwaar buiten Nederland gekocht.

Dat is een flinke stijging ten opzichte van eerdere jaren, en reden tot zorg, stelt het instituut.

Direct gevolg van accijnsverhoging

Waar in 2020 nog 30 procent van de tabak uit het buitenland kwam, steeg dat aandeel in 2023 naar 40 procent. Maar na de verhoging van de tabaksaccijns vorig jaar, schoot het dus omhoog naar 60 procent.

Het RIVM ziet daarin een direct gevolg van de hogere prijzen in Nederland, zeker in vergelijking met landen als België en Duitsland, waar tabak veel goedkoper is.

Prijsverschillen

Hoewel eerder onderzoek laat zien dat accijnsverhogingen wél kunnen helpen bij het stoppen met roken, 7 procent van de rokers stopte na de verhoging in 2024, en 16 procent deed een stoppoging, maakt het RIVM zich zorgen over het effect van de goedkopere alternatieven net over de grens.

Zolang die prijsverschillen bestaan, vreest het instituut dat rokers minder snel zullen stoppen.

Forse prijsstijgingen

De prijsstijging van 2024 was fors: een pakje sigaretten werd 24 procent duurder, shag zelfs 45 procent. Ter vergelijking: in 2023 gingen de prijzen nog met respectievelijk 11 en 28 procent omhoog. Het RIVM denkt dat die grotere sprong heeft bijgedragen aan de groeiende stroom tabaksshoppers naar het buitenland.

Naast traditionele tabak richt het RIVM zijn pijlen nu ook op e-sigaretten. Het instituut pleit voor accijnzen op vapes, omdat vooral jongeren daarmee beginnen.

„Ze stappen dan geleidelijk over op echte sigaretten”, aldus het RIVM. Ook vapes brengen gezondheidsrisico’s met zich mee, benadrukt het instituut.

Werk van maken

Volgens staatssecretaris Vincent Karremans (Preventie) is het duidelijk dat verschillen in tabaksprijzen binnen Europa een probleem vormen. In een kamerbrief liet hij weten het RIVM te steunen in de oproep voor gelijke Europese regels en gelijke accijnsverhoging.

Nederland heeft samen met veertien andere EU-landen de Europese Commissie gevraagd hier werk van te maken.

