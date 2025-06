Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Dé oplossing tegen overgewicht of stress’: veel onjuiste claims op supplementen

Voedselproducenten die ultrabewerkt eten verkopen, investeren tegelijk miljarden euro’s in voedingssupplementen. Die beloven soelaas te bieden tegen onder meer overgewicht, stress en overgangsklachten, maar bijna de helft van die claims is in strijd met Europese regels.

Dat blijkt uit onderzoek van The Investigative Desk voor Follow the Money en Radar.

Supplementen populair

Voedingssupplementen zijn de afgelopen jaren gegroeid in populariteit. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) gebruikt zes op de tien volwassenen voedingssupplementen. Voedselfabrikanten als Nestlé en Unilever zien in supplementen een nieuw verdienmodel, en met succes: zij zouden hier miljarden mee verdienen.

The Investigative Desk legde 431 voedingssupplementen voor aan de Nederlandse Keuringsraad, een organisatie die bedrijven helpt bij de naleving van reclamecodes van zogenoemde zelfzorgmiddelen. In de supplementen uit dit onderzoek is geïnvesteerd door de tien grootste voedingsfabrikanten op de Europese markt.

Fabrikanten overtreden massaal regels gezondheidsclaims

Experts van de Keuringsraad bekeken of de claims op voedingssupplementen aan Europese reclame- en wetgevingsregels voldoen. Daaruit bleek dat voedselfabrikanten op hun verpakkingen, websites en verkoopkanalen massaal de regels voor gezondheidsclaims overtreden. Op bijna 200 van de 431 voedingssupplementen stonden een of meer onjuiste gezondheidsclaims, of zelfs medische claims.

Nestlé komt uit de bus als de grootste overtreder. Van de 350 producten staat bij 115 onjuiste gezondheidsclaims en bij 18 medische claims. Bij de supplementen waar Unilever in heeft geïnvesteerd, stond op 68 van de 72 producten een niet-toegestane claim. Nestlé reageert naar aanleiding van het artikel dat claims „zorgvuldig worden getoetst” en dat zij intern in beraad gaan hoe zij derden beter kunnen wijzen op de geldende regelgeving en het juiste gebruik van claims.

De NVWA gaf aan mogelijk te gaan handhaven op de claims uit het onderzoek. De toezichthouder kan boetes opleggen, die in het geval van verboden medische claims kunnen oplopen tot duizenden euro’s.

‘Andere supplementen ook vaak geldklopperij’

Renger Witkamp, hoogleraar voeding en gezondheid, stelt in het artikel op Follow The Money dat de 212 supplementen die wel een groen label kregen van de Keuringsraad, ook vaak geldklopperij zijn. Volgens hem is het „onzin” om er van alles bij te slikken als gezond eet en leeft, is het onzin om er van alles bij te slikken. Het kan volgens hem alleen nuttig zijn in specifieke situaties, als je bijvoorbeeld veganistisch eet, zwanger bent of bepaalde medicijnen gebruikt.

Het slikken van supplementen is ook niet zonder risico. Metro besteedde vorig jaar aandacht aan het onderwerp. In een artikel over voedingssupplementen werd de vraag gesteld of die supplementen nou gezond zijn of juist schadelijk. De conclusie: van sommige vitamines en mineralen kan een teveel bij langdurig gebruik schadelijk zijn.

Zo kan een teveel aan B6 tot blijvende gezondheidsschade leiden, bleek eerder al. Mensen die te veel pillen slikken met B6 kunnen daardoor zenuwschade oplopen. De klachten zijn te herkennen aan tintelingen, een doof gevoel of pijn in handen en/of voeten. Ook bij andere vitaminen kan een overschot op de loer liggen als je ze te veel binnenkrijgt via supplementen.

Steeds meer klachten over bijwerkingen

Vorige week bleek al bijwerkingencentrum Lareb steeds meer meldingen binnenkrijgt over klachten na het gebruik van voedingssupplementen. Vorig jaar kreeg het Lareb 185 van zulke meldingen binnen, 27 procent meer dan een jaar eerder. De meeste meldingen gingen over multivitamines, warmtesmeermiddelen en het middel DroomSap.

Daarnaast kunnen kruidensupplementen in combinatie met medicijnen riskant zijn. Tot slot is er het risico dat mensen zelf gaan „dokteren”, oftewel: liever een supplement nemen dan medische hulp zoeken.

