Nederlanders steeds vaker op de fiets voor de lol, maar de ergernissen nemen toe

Een tochtje op de fiets is populairder dan ooit. Bijna één op de drie recreatieve fietsers is de afgelopen drie jaar vaker of verder gaan trappen. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Landelijk Fietsplatform en de ANWB.

Ontspanning is de belangrijkste reden, maar de relaxte ritjes worden regelmatig verpest door slecht wegdek en asociaal gedrag.

Meer mensen, meer kilometers

In totaal stappen jaarlijks miljoenen Nederlanders op de fiets voor hun plezier: maar liefst 532 miljoen recreatieve ritjes worden er per jaar gemaakt. Van alle Nederlanders boven de 16 jaar maakt 70 procent weleens zo’n tocht, en een derde doet dat zelfs wekelijks. De e-bike is hierbij in opmars; bijna de helft van de recreatieve fietsers gebruikt er een. De populairste afstand? Tussen de 15 en 30 kilometer.

Fietsers noemen vooral ontspanning (46 procent), de behoefte om buiten te zijn (43 procent) en hun gezondheid (32 procent) als redenen om op het zadel te klimmen. Een nieuwe of betere fiets blijkt trouwens ook een grote motivatie om te fietsen.

Niet iedereen fietst meer

Toch is niet iedereen meer gaan fietsen. Ruim één op de vijf recreanten doet het juist rustiger aan. Tijdgebrek, een slechtere gezondheid of het ontbreken van een goede fiets worden daarbij het meest genoemd.

Hoewel Nederland gemiddeld een 8 krijgt voor zijn fietspaden, is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Slecht wegdek en smalle paden zijn de grootste frustraties onder fietsers. Ook het gedrag van anderen op het fietspad, zoals asociaal rijden of grote snelheidsverschillen, wordt vaak genoemd als storende factor.

Meer ruimte voor ontspanning

Eerdere onderzoeken van de ANWB en het Fietsplatform riepen al op tot meer aandacht voor recreatief fietsen. Volgens de organisaties is investeren in fietsinfrastructuur niet alleen goed voor fietsers zelf, maar draagt het ook bij aan gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid in de samenleving.

