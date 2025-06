Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders onderschatten belang zonnebril: ‘Schade aan je ogen gebeurt vaak ongemerkt’

We smeren ons trouw in als de zon schijnt, maar onze ogen laten we opvallend vaak onbeschermd. Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders wél een zonnebril dragen, maar lang niet altijd om hun ogen te beschermen tegen schadelijke UV-straling.

En dat terwijl de risico’s voor zowel het oog als de huid rondom het oog groot zijn.

Zonnebril met UV-filter

Slechts 40 procent van de Nederlanders draagt een zonnebril met UV-filter, en de helft daarvan doet dat niet vanwege oogbescherming. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van het Oogfonds. De cijfers laten volgens experts zien dat we het risico op schade aan de ogen nog steeds flink onderschatten.

„De meeste mensen weten dat UV-straling slecht is voor je huid, maar de schade aan je ogen gebeurt vaak ongemerkt”, zegt Meta Neeleman, directeur van het Oogfonds. „Langdurige blootstelling kan leiden tot staar. De Wereldgezondheidsorganisatie schrijft zelfs één op de vijf gevallen van staar toe aan overmatige blootstelling aan zonlicht.”

Een goede zonnebril beschermt niet alleen het hoornvlies en de lens, maar ook de kwetsbare huid rondom het oog. En die huid is extra gevoelig voor verbranding en huidkanker, waarschuwt Marijne Landman van het Huidfonds. „Beschermen met zonnebrand is goed, maar een zonnebril hoort daar standaard bij. Dat vergeten we vaak.”

Je moet jezelf ook beschermen als het bewolkt is

De oproep van de fondsen: draag standaard een zonnebril zodra de zon zich laat zien, en zeker bij zonkracht 3 of hoger. „Ook in de schaduw of op een bewolkte dag bereikt UV-straling je ogen”, zegt Landman. „Je merkt het niet, maar het effect stapelt zich op.”

Voor kinderen geldt dit nog sterker. Hun ogen zijn extra kwetsbaar, doordat de pupillen groter zijn en de lenzen minder bescherming bieden. „Kinderogen hebben echt een zonnebril nodig,” aldus Neeleman. „En baby’s houd je het liefst helemaal uit de zon.”

Hoe herken je een goede zonnebril?

Een goede zonnebril hoeft niet duur te zijn. Maar let op deze punten:

100 procent UV-bescherming (aangegeven met UV400 of 100 procent UV-filter);

Een montuur dat goed aansluit en groot genoeg is;

Minimaal 75 procent lichtabsorptie (kijk op het label voor CE-markering 3, dat is het best voor dagelijks gebruik).

Reacties