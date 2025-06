Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders leven steeds gezonder, op één ding na

Het drinken van alcohol is voor steeds meer Nederlanders geen vanzelfsprekendheid meer. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en).

45 procent van de volwassenen houdt zich aan het advies van de Gezondheidsraad: geen alcohol, of maximaal één standaardglas per dag. In 2022 was dat nog 42 procent. In regio’s als Flevoland, Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond is zelfs meer dan de helft van de mensen lid van de maximaal één glas per dag-club.

Onderzoek onder 450.000 Nederlanders

De Gezondheidsmonitor werd eind 2024 uitgevoerd onder ruim 450.000 volwassenen. Deelnemers vulden een vragenlijst in over gezondheid, leefstijl en welzijn. De resultaten vormen een belangrijke basis voor het Nederlandse gezondheidsbeleid.

Opvallend is dat 22 procent van de onderzochte Nederlanders aangaf het afgelopen jaar helemaal geen alcohol te hebben gedronken. Vooral ouderen blijven het dichtst bij de richtlijn: van de 75-plussers drinkt 60 procent weinig tot geen alcohol. En dat is goed nieuws, want te veel alcohol kan flink wat gezondheidsschade aanrichten, schreef Metro eerder.

Jongvolwassenen (18-35 jaar) zijn het minst bezig met het minderen van alcohol: slechts 37 procent van hen voldoet aan het advies.

Vrouwen en lager opgeleiden drinken het minst

Vrouwen zijn over het algemeen voorzichtiger met alcohol dan mannen: 54 procent tegenover 35 procent. Ook het opleidingsniveau speelt een rol. Mensen met alleen basisonderwijs of vmbo drinken relatief weinig (56 procent voldoet aan de richtlijn), terwijl hoogopgeleiden (hbo of universiteit) dat met 40 procent juist minder vaak doen.

De regio Flevoland komt als positief voorbeeld uit de bus: daar voldoet 52,7 procent van de inwoners aan de alcoholrichtlijn. Ook in Zuid-Holland-Zuid (51,3 procent) en Rotterdam-Rijnmond (50,7 procent) zijn de cijfers gunstig. In delen van Noord-Brabant, Overijssel en Noord-Holland liggen de percentages juist een stuk lager en drinken mensen dus meer alcohol.

Regionale verschillen zijn deels te verklaren door factoren als leeftijdsopbouw, opleidingsniveau en inkomen. Daarom gebruiken gemeenten deze cijfers om gericht beleid te maken voor een gezondere leefstijl.

Roken blijft aandachtspunt

Naast alcoholgebruik keek het onderzoek ook naar andere leefstijlfactoren, zoals roken en bewegen. Amsterdam springt eruit: hier wordt relatief veel gerookt (bijna 20 procent), terwijl Noord-Holland-Noord met 13 procent het laagste scoort. Dat is dus wel oppassen geblazen voor Amsterdammers, want een sigaret kost je elke keer 20 minuten van je leven, meldde Metro eerder.

Als het gaat om voldoende bewegen en wekelijks sporten, steekt Amsterdam juist weer positief af: 57 procent haalt de beweegrichtlijn en 65 procent sport wekelijks. De rest van het land kan er ook wat van: gemiddeld was er tussen 2020 en 2024 een toename in het aandeel Nederlanders dat wekelijks sport.

Aan de hand van het onderzoek kunnen we concluderen dat Nederlanders steeds gezonder gaan leven, nu alleen die sigaret nog laten liggen.

Reacties