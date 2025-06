Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Natasja Froger op Mont Ventoux in Tour du ALS: ‘Anderhalve week geleden afscheid van mijn vriendin genomen’

’21 kilometer op die hufter van een berg, maar álles voor Monique en geld voor ALS-onderzoek.’ Met die fanatieke instelling loopt Natasja Froger vandaag de Mont Ventoux in Frankrijk op. Haar gedachten zullen in de dertiende Tour du ALS bij haar goede vriendin ‘Moon’ zijn. Op 25 mei is zij aan de meedogenloze ziekte overleden.

Als Metro Natasja Froger spreekt, is de vrouw van zanger René net aan de voet van de Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk aangekomen. Op die joekel van een uit de Tour de France bekende berg organiseert Stichting ALS Nederland vandaag (donderdag 12 juni) de Tour du ALS voor fietsers, hardlopers en wandelaars. Natasja is ambassadeur van de stichting. Bijna duizend mensen gaan een sportprestatie van formaat leveren, net als zeventien personen met ALS (een record). Hun motto: ‘Samen trappen we ALS de wereld uit’, een wens die nu nog niet mogelijk is. Voor onderzoek is veel geld nodig en de 2025-teller stond dinsdag al op 1,9 miljoen. De hoogste opbrengst, ruim 2 miljoen vorig jaar, lijkt te worden verbroken.

Beelden van 2024 zie je in de video hierboven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Tour du ALS mooiste evenement dat overbodig moet zijn’

Bij zo’n serieus onderwerp verwacht je op de berg misschien een wat bedompte sfeer, maar niets is minder waar. Natasja Froger kan het weten, zij loopt haar vijfde Tour du ALS. „De sfeer is goed en prachtig. Ik zeg altijd: dit is het mooiste evenement wat eigenlijk gewoon overbodig moet zijn. Maar helaas, nodig is het nog altijd. Ondertussen proberen we daar iets moois van te maken, maar vooral veel aandacht te vragen en geld op te halen. Er móet een medicijn komen, er moet hoop komen voor mensen met ALS. Die hoop is er nu nog steeds niet.”

Campagnes over de slopende ziekte zijn indrukwekkend te noemen, omdat patiënten er altijd een rol in spelen. Soms als zij er al niet meer zijn.

⚕️ Wat is ALS precies? Niemand overleeft ALS is een dodelijke zenuw-/spierziekte, waarbij spieren één voor één uitvallen. Na de eerste symptomen overlijden mensen met ALS gemiddeld binnen drie tot vijf jaar. Omdat er nog steeds geen medicijn bestaat tegen ALS, overleeft niemand de diagnose. Daarom is dringend een oplossing nodig. Door recente technologische ontwikkelingen is de kans op een doorbraak groter dan ooit. Voor het levensreddende wetenschappelijk onderzoek is veel geld nodig. Met de opbrengst van Tour du ALS wordt onderzoek naar het vinden van de oorzaak en behandeling gefinancierd.

Dankbaar voor elke euro en lopen ‘met’ Monique

Natasja Froger hoopt dat de opbrengst van de dag van vandaag „lekker afgetikt kan worden op 2 miljoen”. „Dat zou zo mooi zijn, maar ik ben nu al dankbaar met elke euro.”

Ze zal tijdens de tocht op de berg veel aan haar vriendin Monique denken. „Anderhalve week geleden hebben we haar afscheidsdienst gehad, ze was nog maar 38 jaar. Voor Monique was er geen hoop, dat is ontzettend wrang. Ik heb de vorige vier edities van Tour du ALS met haar gelopen en nu loop ik alleen met een t-shirt met een foto van haar erop. Nu gaan haar man en allemaal lieve vrienden en vriendinnen mee de Mont Ventoux op. Monique zou het zo gewild hebben en zo moeten we het blijven doen. Zij zei: ‘ik ben 38 en ik ga verliezen zonder hoop, maar ALS moet een ziekte worden mét hoop’. Als het een behandelbare ziekte wordt, zou dat zo fijn zijn.”

Monique noemde ALS dikke vette pech.

‘Moon de krachtigste powervrouw’

Natasja noemt haar vriendin „de sterktste, krachtigste powervrouw die je ooit meegemaakt hebt”. „Moon was bewonderenswaardig sterk tot op de laatste dag. 25 mei is zij overleden en 24 mei hebben we nog lekker bij haar in de tuin gezeten. ’s Nachts en de ochtend van haar sterven hebben we nog ge-appt. Ze was blij tot de laatste minuut, nooit bitter. Als je haar vroeg ‘ben je niet boos dat het jou juist overkomt’, antwoordde Monique ‘waarom ik niét? Er zijn zoveel mensen die dit lot treft’. Ze noemde ALS dikke vette pech en dat ze de pechkaart had getrokken.”

Die pech betekent wel het doodvonnis, weet Natasja Froger. „Daarom zetten veel ALS-patiënten dat vreselijke nieuws om in kracht. Zo van ‘hier moeten we wat aan doen’. Ze zetten zich in, zodat hun ziekte nog ergens nut voor heeft gehad. Zo hopen ze nog iets te kunnen bijdragen voor de toekomst. Moon zei dat ook tegen ons. ‘Laat het hierbij niet stoppen. Vecht met elkaar door in de hoop dat er ooit een medicijn komt.’ Monique kreeg in 2021 te horen dat zij ziek was. Ze kreeg onlangs door dat de ziekte het van haar ging winnen. Toen besloot ze dat ze, voordat het heel hard achteruit zou gaan, waardig haar eigen einde wilde bepalen. Krachtig, heel krachtig.”

Tranen op de Mont Ventoux

De eerste tranen bij Natasja Froger kwamen al toen zij bij de berg aankwam. „Dat mag er ook zijn. Maar Moons motto was ‘vier het leven en haal eruit wat erin zit, want niemand weet wat morgen brengt’. Dat gaan we ook doen. René heeft ooit met Thomas Acda, die ook ambassadeur is, speciaal het liedje Vier Het Leven geschreven. Dat wordt tijdens Tour du ALS gebruikt en is het motto van het evenement geworden: ‘Vier het leven, zolang het nog kan’. Dat gaat we tijdens het lopen doen, met een lach en met een traan. Na afloop zullen René en Thomas het lied zoals ieder jaar zingen.”

Natasja is goed getraind en fit, dus die finish bovenop de Mont Ventoux zal zij vast halen. „Ja hoor. Twee jaar geleden liep ik hem met een dubbele longontsteking. Toen was het wel van ‘hup Tas’, die was pittiger. Dat lopen gaat wel, maar het is emotioneel gewoon heel zwaar. We gaan echter door, totdat ALS geen doodvonnis meer is.”

Wie meer over de Tour du ALS wil weten of Natasja Froger en andere deelnemers wil sponsoren, kan op de website van de organisatie terecht.

Vorige Volgende

Reacties