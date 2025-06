Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Regelmatig een nachtmerrie hebben, heeft negatiever effect dan overgewicht en roken’

Zo heel af en toe eens (bij wijze van spreken) gillend wakker worden omdat je een nachtmerrie hebt. Zo eentje dat je maar blijft vallen bijvoorbeeld. Dat kan bijna geen kwaad, maar sommige mensen hebben elke week een nachtmerrie. Dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, blijkt uit nieuw onderzoek.

En dat zijn volgens wetenschapper Abidemi Otaiku van het UK Dementia Research Institute en Imperial College London niet zomaar risico’s. Zijn uitgebreide onderzoek toont aan dat op zeer regelmatig basis een nachtmerrie hebben, schadelijker is dan overgewicht, een ongezond dieet, weinig lichaamsbeweging en zelfs roken.

Nachtmerrie verhoogt kans op vroegtijdig overlijden

De bevindingen van Otaiku en zijn team laten zien dat vaak een nachtmerrie hebben je biologische klok versnelt. Gevolg dáár weer van is dat je kans op vroegtijdig overlijden stijgt. De wetenschappers analyseerden gegevens van 183.000 volwassenen (26-86 jaar) en bijna 2500 kinderen tussen de 8 en 10 jaar. Het registreren besloeg een periode van negentien jaar.

In Londen concludeerden de onderzoekers dat volwassenen die wekelijks een nachtmerrie hebben, drie keer zoveel kans hebben om voor hun 70ste te overlijden dan mensen die veel rustiger in dromenland liggen. „Nachtmerries zijn een sterke voorspeller van vroegtijdig overlijden”, zegt Otaiku tegen Independent UK.

😱 Welke nachtmerrie komt vaak voor? Verschillende nachtmerries komen regelmatig of vaak voor (hier lees je wat sommige nare dromen betekenen). Dat zijn volgens Psyned: Vallen Achtervolgd worden Te laat komen Het verlies van een dierbare Niet kunnen praten of bewegen.

Verstoring herstel van het lichaam

Het onderzoek werd onlangs gepresenteerd op het congres van de European Academy of Neurology (EAN). Een nachtmerrie verstoort de slaapkwaliteit en ook de slaapduur, werd op het congres verteld. Dit belemmert het vermogen van het lichaam om ’s nachts cellen te herstellen. Volgens Otaiku draagt een combinatie van chronische stress en verstoorde slaap bij aan een versnelde veroudering van cellen in ons lichaam.

De wetenschapper tegen Independent UK: „Onze slapende hersenen kunnen dromen niet onderscheiden van de werkelijkheid. Daarom worden we bij een nachtmerrie vaak zwetend, met een bonzend hart en naar adem happend wakker. Onze vlucht- en vechtreactie is dan namelijk geactiveerd. De stress-reactie tijdens het slapen kan zelfs intenser zijn wat we als mensen ervaren als we wakker zijn.”

‘Nachtmerrie serieuzer nemen’

Otaiku verder: „Nachtmerries leiden tot langdurige verhogingen van cortisol, een stresshormoon dat nauw verband houdt met snellere cellenveroudering. Een nachtmerrie zou veel serieuzer genomen moet worden als probleem voor de volksgezondheid.”

Duidelijk is nu ook dat zelfs een maandelijkse nachtmerrie snellere veroudering en een hoger sterftecijfer in de hand werkt. „Het goede nieuws”, brengt Otaiku er gelijk achteraan, „is dat we nachtmerries kunnen voorkomen en dat ze behandeld kunnen worden.” Hij heeft het dan over eenvoudige maatregelen als stressbeheersing het zoeken naar een behandeling van angst en depressie. „Zelfs het niet kijken naar enge films kan effectief zijn.”

