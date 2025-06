Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mondtapen een wondermiddel? Volgens onderzoek is het mogelijk problematisch

Op social media zweren sommigen erbij: mondtapen voor een betere nachtrust. Maar is dat eigenlijk wel zo’n wondermiddel? Een nieuw onderzoek plaatst daar vraagtekens bij.

Mondtapen houdt in dat mensen hun mond ’s nachts afplakken om de neusademhaling te bevorderen. Volgens voorstanders helpt mondtapen tegen snurken, slaapapneu en verbetert het ook de slaapkwaliteit.

In zo’n beetje elk lijstje voor een gezonde levensstijl komt het belang van voldoende slaap naar voren. „Slecht slapen is de moeder van alle gezondheidsproblemen”, zei een expert eerder. Een fijne nachtrust is onder meer goed voor het brein, het lichaam en je gemoedstoestand. Slapeloosheid wordt in verband gebracht met angst, depressie en andere mentale problemen.

Weinig goed bewijs voor mondtapen

Over het belang van slaap valt niet te twisten. Maar wat blijkt? Er is weinig kwalitatief goed bewijs om je mond ’s nachts dicht te plakken. Sommige wetenschappers vrezen dat het zelfs problemen kan opleveren.

Brian Rotenberg van Western University in Ontario, Canada bestudeerde samen met zijn collega’s acht studies met bijna 200 mensen met slaapapneu, meldt Newscientist.com. Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij iemands ademhaling tijdens het slapen herhaaldelijk stopt of vermindert. Hierdoor snurken mensen, of schrikken ze steeds wakker.

Gemengde resultaten uit studie

Het onderzoek leverde gemengde resultaten op. Bij twee studies ontdekten de onderzoekers dat de tape ervoor zorgde dat de deelnemers minder vaak tijdelijk stopten met ademen of last hadden van een beperkte luchtstroom. Dit gebeurde een paar keer minder per uur. Maar uit de overige zes onderzoeken bleek dat mondtape geen enkel voordeel opleverde voor deze problemen.

Volgens Rotenberg kan het tapen van de mond zelfs problematisch zijn. „Als je neus verstopt raakt en je mond dichtgeplakt is, is de kans groter dat je in panieksituaties terechtkomt waarin er geen lucht bijkomt.”

Eerder dook ook The Washington Post al in wetenschappelijke materie over deze mondtape-theorie. Volgens het onderzoek dat er tot nu toe is gedaan, kan mondtapen helpen bij de behandeling van mondademhaling, snurken en enkele milde gevallen van obstructieve slaapapneu. Maar er is volgens de krant niet genoeg onderzoek gedaan om de effectiviteit daadwerkelijk te meten, of om te weten wie baat zou hebben bij mondtapen en wie juist niet. David Kent, universitair hoofddocent keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurg in het Vanderbilt University Medical Center, legde uit uit dat het effect van mondtapen mild is.

