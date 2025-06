Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je kan als volwassene ook prima zonnebrand voor kinderen gebruiken (en het is nog goedkoper ook)

Zonnebrand is er tegenwoordig in alle soorten en maten: voor baby’s, kids, volwassenen, sporters, noem maar op. Maar heb je echt een aparte voor jezelf nodig? Niet per se.

Sterker nog. Je bent misschien juist beter af met zonnebrand voor kinderen.

Zacht voor de huid, mild voor je portemonnee

Kinderzonnebrand is vaak milder. Geen parfum, geen alcohol en geen andere prikkelende ingrediënten. Dat maakt het ideaal voor gevoelige huidtypes. Heb je snel last van jeuk, roodheid of eczeem? Dan zit je met een kindervariant juist goed. „Zonnebrandcrèmes die speciaal voor baby’s of kinderen zijn ontwikkeld, zijn heel mild en bevatten doorgaans geen bekende huidirriterende stoffen”, legt dermatoloog Michele Green uit aan Huffpost.

Nog een voordeel is kinderzonnebrand is meestal goedkoper dan die voor volwassenen. Soms betaal je voor precies dezelfde SPF-formule gewoon minder omdat er ‘kids’ op het flesje staat.

Zit er echt verschil tussen de soorten zonnebrand?

Niet veel. Kinderzonnebrand bevat meestal minerale filters, zoals zinkoxide. Die leggen een beschermend laagje op je huid en werken meteen. Volwassen varianten gebruiken vaker chemische filters, die iets prettiger uitsmeren, maar wel vaker irritatie geven. In sommige gevallen zijn de ingrediëntenlijsten zelfs exact hetzelfde. Alleen de verpakking verschilt.

Geen volwassenzonnebrand voor een babyhuid

Andersom werkt het niet altijd. Kinderen, en vooral baby’s, hebben namelijk een dunnere huid. Chemische filters uit volwassenzonnebrand kunnen dan sneller irriteren. Daarom raden artsen voor jonge kinderen altijd een milde, minerale zonnebrand aan. „Omdat minerale zonnebrandcrème niet wordt opgenomen en op de huid blijft liggen, waardoor het risico op irritatie wordt verminderd.”

Dus, wat moet je kiezen? Een zonnebrand met een SPF van 30 of hoger, een die een breed spectrum (UVA én UVB) heeft en een zonnebrand die waterresistent is als je gaat zwemmen of zweten Let op: termen als ‘baby’, ‘kids’ of ‘sport’ zijn niet wettelijk beschermd. Dus kijk vooral wat er écht in zit.

