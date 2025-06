Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Grootschalig onderzoek: dit eten zou je leven kunnen verlengen

Een kopje thee, een appel tussendoor, wat blauwe bessen bij je ontbijt en een blokje pure chocola na het eten. Lekker, maar volgens een grote internationale studie ook een slimme keuze voor wie gezond oud wil worden en langer wil leven.

Onderzoekers van de Queen’s University Belfast, de Edith Cowan University Perth en de Medical University of Vienna volgden ruim 120.000 mensen meer dan tien jaar lang en ontdekten dat vooral de variatie in flavonoïden, natuurlijke stoffen in planten, verband houdt met een lager risico op chronische ziektes én een langere levensduur.

Flavonoïden, wat zijn dat eigenlijk?

Flavonoïden zijn bioactieve stoffen die van nature voorkomen in bijvoorbeeld thee, appels, bessen, citrusfruit, rode wijn en pure chocolade. Ze zouden onder meer ontstekingsremmend werken en goed zijn voor hart en bloedvaten.

Nieuw aan dit onderzoek is dat niet alleen de hoeveelheid telt, maar vooral de verscheidenheid aan flavonoïden die je binnenkrijgt. Dus niet alleen maar groene thee drinken of een handje blauwe bessen eten, maar combineren en elke dag iets anders kiezen. Variatie is hierbij het sleutelwoord.

Minder kans op ziekte en overlijden, langer leven

Mensen die dagelijks zo’n 500 milligram flavonoïden binnenkregen, ongeveer wat er in twee koppen thee zit, hadden al 16 procent minder kans op vroegtijdig overlijden en 10 procent minder risico op onder andere hartziekten, diabetes en longaandoeningen. Maar wie daarbij ook varieerde in flavonoïdebronnen, had nóg betere vooruitzichten.

„Verschillende flavonoïden doen verschillende dingen in het lichaam”, zegt onderzoeker Aedín Cassidy van de Queen’s University. „Sommigen helpen bij bloeddruk, anderen bij cholesterol of ontstekingen.”

Eten in kleur

Volgens de onderzoekers geeft het bewijs nu extra steun aan het al langer bekende advies: eet gevarieerd en eet kleurrijk. Denk aan een mix van fruit en groente, oranje wortels, rode druiven, blauwe bessen, groene appels, en vul dat aan met thee of een stukje pure chocolade.

Er zijn inmiddels zelfs officiële voedingsrichtlijnen voor flavonoïden, die aanraden om de inname en variatie ervan te verhogen. „Kleine, haalbare aanpassingen kunnen op de lange termijn groot effect hebben,” aldus Cassidy. Oftewel: meer thee, meer bessen, meer appels en meer variatie. Je lichaam zal je dankbaar zijn.

