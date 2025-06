Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Artsen dreigen Snapchat met rechtszaak om illegale handel in vapes: ‘Dit moet stoppen’

Artsen zijn het zat: als Snapchat niet binnen twee weken ingrijpt tegen de verkoop van illegale vapes via het platform, volgen juridische stappen.

Volgens Stichting Rookpreventie Jeugd, waarin artsen zich verenigd hebben, schendt Snapchat Europese regels en loopt daarmee het risico op een miljoenenboete.

Illegale handel via Snapchat

Snapchat is populair onder jongeren en juist daar wringt de schoen. Volgens Stichting Rookpreventie Jeugd wordt het platform gebruikt als marktplaats voor vapes. Jongeren vertellen dat ze eenvoudig dealers kunnen vinden via de app, vaak zelfs met kortingen als ze de advertenties verder verspreiden.

„Verkopers maken gewoon accounts aan of plaatsen promo’s in stories. En die zijn vaak gericht op minderjarigen”, zegt Van Gijn tegen het Algemeen Dagblad. „Snapchat beweert zelf geen vapehandel te willen, maar laat het wel gebeuren. Dat moet stoppen.”

Wet Digitale Diensten

Sinds 2024 geldt in de EU de Wet Digitale Diensten. Die verplicht platforms om schadelijke inhoud actief tegen te gaan, zeker als het om minderjarigen gaat. Volgens de artsen voldoet Snapchat daar simpelweg niet aan.

Van Gijn: „Ze weren ook porno. Dan moet je ook kunnen filteren op gebruikersnamen met woorden als ‘vape’ of ‘puff’, of posts met smaakjes die verboden zijn. Als je dit niet kunt weren, hoor je niet toegankelijk te zijn voor jongeren onder de 18.”

Illegale activiteiten ’ten strengste’ verboden

In reactie laat Snapchat weten aan Metro dat Illegale activiteiten, waaronder de verkoop van vapes, ten strengste verboden zijn op Snapchat. „We maken gebruik van proactieve detectietechnologie, die we voortdurend blijven verbeteren, om illegale content in Stories op te sporen en te verwijderen. Ook staan we adverteerders niet toe om vapes te promoten en zetten we ons in om zoekresultaten voor illegale content te blokkeren”, vertelt een woordvoerder van Snapchat.

„EU-wetgeving verbiedt het scannen van privécommunicatie op drugs of gereguleerde goederen zoals vapes, maar Snapchatters kunnen eenvoudig en vertrouwelijk illegale content in chats rapporteren. Wanneer we actie ondernemen tegen inbreukmakende content, bewaren we deze voor een langere periode, zodat deze beschikbaar is voor opsporingsdiensten.”

Artsen maken zich zorgen over gezondheidsrisico’s

Artsen maken zich al langere tijd zorgen over het toenemende aantal gebruikers van de vapen. Zo sloegen longartsen eerder dit jaar alarm, vanwege de gezondheidsrisico’s die vapen met zich meebrengt. Trimbos-Instituut ontdekte dat een groot deel van de jongeren die vapet, juist die gezondheidsrisico’s onderschat. Het is bovendien erg verslavend: zo’n 40 procent van de jongeren die vapen is verslaafd.

Verboden producten als smaakjesvapes horen gewoon niet op zo’n platform thuis.

Sinds 2019 is het percentage jongeren dat in de afgelopen maand een e-sigaret gebruikte, gestegen van 14 naar 22 procent. Opvallend is dat meisjes vaker aangeven ooit een e-sigaret te hebben geprobeerd dan jongens (46 tegenover 41 procent).

Snapchat kan boete krijgen voor handel in vapes

Als Snapchat niet ingrijpt, volgt een officiële klacht bij de Autoriteit Consument en Markt en de Europese Commissie. De boete? Tot 6 procent van de wereldwijde jaaromzet.

„Big Tech is daar niet ongevoelig voor”, zegt Van Gijn. „De regels zijn duidelijk. Verboden producten als smaakjesvapes horen gewoon niet op zo’n platform thuis.” Cohen voegt toe: „Wij hebben als artsen een eed afgelegd. Als we zien dat jongeren ziek worden door iets dat voorkomen kan worden, dan grijpen we in.”

