Akim doneerde een nier aan ‘een onbekende’, na een oproep op social media

Aman, een jonge vader die via social media op zoek ging naar een donor voor een nier die zijn leven zou redden. Hoe mooi is het dat dat is gelukt? Akim zag de oproep en besloot bijna zonder nadenken zijn nier af te staan en Aman zijn leven terug te geven.

Samen spelen de twee de hoofdrol in een campagnevideo – die je hierboven kunt bekijken – die de Nierstichting deze week naar buiten bracht. Zo’n campagne is nodig (zie ook kader), want leven met twee zieke nieren: dat gaat niet. Met eentje minder, die gezond is, gaat het leven wél verder. Maar ja, het is nogal wat als je besluit een nier te doneren. En dan nog wel aan een vreemde ook. Zo’n mooi verhaal zagen we eerder in september vorig jaar, toen Jerûn een nier aan een wildvreemde gaf.

Metro schreef eerder ook over nierschade, een onderbelicht probleem.

Nier doneren was geen moeilijke keuze

Op 20 oktober 2023 zag Akim op LinkedIn een oproep: de 36-jarige Aman, net vader, zocht een nierdonor. Akim: „Ik dacht: deze man moet zijn zoon zien opgroeien. En ik kan toch prima met één nier leven.” Inmiddels heeft Aman er een donornier én een vriend bij.

🧑‍⚕️ 'Onacceptabele wachtlijst' Op dit moment staan ruim elfhonderd mensen op de wachtlijst voor een donornier. Gemiddeld staan patiënten zo’n 2,5 jaar op deze lijst ‘in de wacht’. De lijst zal voor zo’n tweehonderd mensen uiteindelijk te lang blijken. Zij overlijden als gevolg van ernstige nierschade of hun conditie verslechtert dermate dat een transplantatie geen optie meer is. De reden van de lange wachtlijst is simpel: er zijn te weinig donornieren. De Nierstichting vindt dit onacceptabel.

Aman kan met de nier weer voetballen

Aman is Akim voor altijd dankbaar voor zijn nier en zegt: „Ik voetbal weer, treed op met de band en kan voor mijn zoontje zorgen. Natuurlijk slik ik nog medicijnen en moet ik voor controles naar het ziekenhuis. Maar ik voel me weer mens.”

De twee zien elkaar nog regelmatig. Aman: „We hebben een hechte vriendschap opgebouwd.” Akim: „Ik ben vooral blij om te zien hoe goed het met Aman gaat. Nu hij mijn nier heeft, voelt het haast alsof we familie zijn.”

