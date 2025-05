Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is waarom je meer last heb van brandend maagzuur als je ouder wordt (en wat je ertegen doet)

Brandende pijn achter je borstbeen, een zure of bittere smaak achterin de keel. Brandend maagzuur is geen pretje. Hoe ouder je bent, hoe groter de kans op dit kwaaltje. Hoe komt dat, en wat doe je ertegen?

Maagzuur is een sterk zuur, dat je maag zelf aanmaakt, en speelt een belangrijke rol bij de vertering van voedsel. Het breekt eiwitten af en rekent af met schadelijke bacteriën. Zolang het zuur op zijn plek blijft, is er niets aan de hand. Maar als het maagzuur omhoogkomt in de slokdarm, kan het branderige klachten geven. Ook kan het ervoor zorgen dat je veel boert.

Brandend maagzuur als je ouder wordt

Iedereen kan last krijgen van maagzuur, maar het komt vaker voor als je ouder wordt. Daar zijn drie oorzaken voor, meldt Huffpost. Een belangrijke reden is dat de slokdarmspieren na verloop van tijd van nature verzwakken. Daarbij wordt het spijsverteringsstelsel trager naarmate we ouder worden. Daardoor is er meer tijd voor het zuur om de ‘verkeerde’ kant op te gaan.

Ook kan brandend maagzuur een bijwerking zijn van medicatie tegen een hoge bloeddruk of erectiestoornissen, die vaak op hogere leeftijd worden voorgeschreven. Tot slot kan gewichtstoename een rol spelen. Obesitas houdt verband met een tragere spijsvertering. Gewichtstoename met leeftijd komt vaak voor, onder meer omdat de stofwisseling vertraagt en de spieren afnemen.

Wat je doet tegen brandend maagzuur

Ben je dan helemaal aan je lot overgeleverd? Niet helemaal. Volgens gastro-enterologen Dr. Mikhail Yakubov en Dr. Ali Kazemi en microbioomwetenschapper Dr. Vivek Lal zijn er bepaalde dingen die je kunt doen om de kans op brandend maagzuur te verminderen. Allereerst een inkopper: als je medicijnen brandend maagzuur als bijwerking hebben, kun je de arts vragen of er misschien een overstap mogelijk is. De artsen zeggen daarnaast dat een gezond gewicht de kans vermindert.

Zij tippen om je triggers te identificeren. Lal: „Veelvoorkomende boosdoeners zijn pittig eten, koffie, citrusvruchten, chocolade en alcohol. Probeer deze minstens twee weken te vermijden en introduceer ze dan één voor één om de oorzaak van de symptomen te achterhalen.” Bepaalde dingen eet je ook liever niet op een lege maag.

Kleine porties om de druk op je maag te verminderen

Lal voegt eraan toe dat het eten van kleinere, frequentere maaltijden in plaats van grote porties ook kan helpen. Dit vermindert volgens hem de druk op de maag, omdat deze minder vol zal zijn. Het liefst eet je je laatste maaltijd minstens twee uur voor het slapengaan. Helpt dit allemaal niet? Tot slot geeft Kazemi de tip om je bovenlichaam 30 graden omhoog te houden met een kussen en niet te gaan liggen na het eten.

Helpt dit allemaal niet? Dan kun je in overleg met arts eventueel aan medicijnen beginnen. Wel is het zo dat zware maagzuurremmers flinke bijwerkingen kunnen hebben. Zo leidt het gebruik van zware maagzuurremmers tot een verhoogd risico op botontkalking, darminfecties en nierfalen, waarschuwde de Groningse professor Rinse Weersma eerder.

