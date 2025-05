Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waar je woont bepaalt jouw ideale hoeveelheid slaap: ‘Geen universele perfecte slaaptijd’

We leren het van jongs af aan: een volwassene moet acht uur per nacht slapen. Maar dat advies blijkt lang niet voor iedereen te kloppen.

Uit nieuw internationaal onderzoek blijkt dat je ideale hoeveelheid slaap sterk afhangt van de cultuur waarin je leeft.

Hoeveelheid slaap verschilt per cultuur

Wetenschappers uit Canada analyseerden slaapgegevens van bijna 5.000 mensen uit twintig verschillende landen. Wat bleek? De gemiddelde slaaptijd verschilt enorm per land. Japanners slapen gemiddeld net iets meer dan zes uur per nacht, terwijl Fransen bijna acht uur halen. Nederlanders zaten er met ongeveer 7,5 uur tussenin.

Toch waren mensen in landen met kortere nachten niet ongezonder dan de langslapers. Sterker nog: wie slaapt volgens de norm binnen zijn eigen cultuur, scoort over het algemeen beter op gezondheid.

Geen universeel perfecte slaaptijd

„Er is geen universeel perfecte slaaptijd”, zegt onderzoeker Steven Heine van de Universiteit van British Columbia. „Wat voor jou werkt, hangt samen met wat binnen jouw cultuur normaal is.” Dus terwijl acht uur misschien ideaal is in Nederland, kan dat in Japan als veel worden gezien.

De onderzoekers zagen dat mensen die dicht bij hun ‘culturele slaaptijd’ zaten, zich fysiek en mentaal beter voelden dan mensen die daar flink van afweken.

Gezondheidsadviezen moeten persoonlijker worden

Volgens hoofdauteur Christine Ou, verpleegkundige en onderzoeker, laat de studie zien dat we anders naar slaaptips moeten kijken. „Gezondheidsadviezen die rekening houden met culturele verschillen zijn waarschijnlijk effectiever.”

Kortom: er is geen magisch aantal uren voor iedereen. Hoe goed je slaapt, hangt niet alleen af van je ritme, maar ook van waar je woont en wat in jouw omgeving als ‘normaal’ wordt gezien.

Meer weten over slapen en tips om in slaap te komen? Lees dan deze stukken:

Reacties