Te veel slapen? Dat is óók niet goed voor je brein

Altijd gedacht dat je met veel slapen je hersenen een plezier doet? Think again. Nieuw onderzoek wijst uit dat meer dan negen uur per nacht slapen juist samenhangt met slechtere cognitieve prestaties en dat geldt nog sterker voor mensen met depressieve klachten.

Voor de studie keken Amerikaanse onderzoekers uit Texas naar bijna tweeduizend volwassenen tussen de 27 en 85 jaar oud. Wie van deze mensen lang sliep (negen uur of meer), presteerde slechter op geheugen-, planning- en ruimtelijk inzicht-tests.

Dit doet te veel slapen met je brein

„Langslapers rapporteren ook vaker depressieve symptomen”, zegt hoofdonderzoeker Vanessa Young over het onderzoek. „Slaap kan daarmee een beïnvloedbare risicofactor zijn voor mentale achteruitgang bij mensen met depressie.”

De onderzoekers ontdekten dat de negatieve effecten van lang slapen het sterkst waren bij mensen met depressieve klachten, ongeacht of ze antidepressiva gebruikten. Zelfs zonder medicatie bleef het verband overeind. Alleen bij mensen die antidepressiva slikten zonder depressieve symptomen, was er geen effect gevonden.

Volgens het onderzoek groeit het besef dat slaap van levensbelang is voor een gezond brein. Te weinig slaap is schadelijk, maar te veel dus ook. De Global Council on Brain Health raadt volwassenen aan om zeven tot acht uur per nacht te slapen. Afwijkingen in beide richtingen, te kort of te lang, worden in verband gebracht met verminderde aandacht, geheugenproblemen en moeite met plannen en impulsen onder controle houden.

Depressie en slecht slapen vaak hand in hand

Depressie en slaapklachten gaan vaak hand in hand: zo’n 90 procent van mensen met depressie meldt slaapproblemen. In deze studie werd specifiek gekeken of depressie de relatie tussen slaapduur en cognitieve prestaties beïnvloedt. Het antwoord: ja. En hoe.

Mensen met depressieve klachten die óók lang slapen, scoorden het slechtst op cognitieve tests. De onderzoekers concluderen dat slaapduur vooral een probleem wordt in combinatie met psychische klachten.

Vervolgonderzoek nodig

Hoewel de studie belangrijke verbanden laat zien, is vervolgonderzoek nodig. Bijvoorbeeld om te begrijpen of lang slapen leidt tot slechtere hersenfuncties, of dat mensen met cognitieve achteruitgang en depressie simpelweg meer slapen. Ook zou het helpen om op lange termijn te meten hoe deze factoren elkaar beïnvloeden.

De hoofdboodschap? Een goede nachtrust is essentieel, maar meer is niet altijd beter. Vooral wie worstelt met somberheid, doet er goed aan om ook op zijn of haar slaapritme te letten.

